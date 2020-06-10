В Москве прошёл второй в истории шахматный матч между Землей и космосом
В главном зале московского Музея космонавтки прошёл второй в истории турнир по шахматам между Землёй и экипажем МКС. Противником команды космонавтов – Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера – стал чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин. Специалисты в невесомости ходили первыми.
Сегодня состоялся второй в истории шахматный матч между космосом и Землей — https://t.co/evGEXnwnpV— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 9, 2020
🌍♟️🧑🚀Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер (@ivan_mks63) и гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью pic.twitter.com/2I60Yefned
Фигуры на МКС космонавты передвигали на экране планшета, а Карякин, находясь на Земле, использовал настоящую доску. Каждое действие проговаривалось вслух. «Роскосмос» вел прямую трансляцию игры.
Подготовка к нынешнему матчу началась за 12 месяцев. Как рассказали в «Роскосмосе», Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сыграли с гроссмейстером вничью. Всё заняло около часа.
В прошлый раз такая партия прошла ровно полвека назад – 9 июня 1970 года. Тогда игра продолжалась 6 часов, а космонавты использовали специальные фигуры, приспособленные к условиям невесомости. Они крепились к доске, а двигать их можно было по системе пазов и направляющих. В каждой команде было по два человека. Землю представляли Николай Каманин и Виктор Горбатко, а космос – Андриян Николаев и Виталий Севастьянов.