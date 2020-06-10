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10.06.2020 00:27
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В Москве прошёл второй в истории шахматный матч между Землей и космосом

В главном зале московского Музея космонавтки прошёл второй в истории турнир по шахматам между Землёй и экипажем МКС. Противником команды космонавтов – Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера – стал чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин. Специалисты в невесомости ходили первыми.

Фигуры на МКС космонавты передвигали на экране планшета, а Карякин, находясь на Земле, использовал настоящую доску. Каждое действие проговаривалось вслух. «Роскосмос» вел прямую трансляцию игры.

Подготовка к нынешнему матчу началась за 12 месяцев. Как рассказали в «Роскосмосе», Анатолий Иванишин и Иван Вагнер сыграли с гроссмейстером вничью. Всё заняло около часа.

В прошлый раз такая партия прошла ровно полвека назад – 9 июня 1970 года. Тогда игра продолжалась 6 часов, а космонавты использовали специальные фигуры, приспособленные к условиям невесомости. Они крепились к доске, а двигать их можно было по системе пазов и направляющих. В каждой команде было по два человека. Землю представляли Николай Каманин и Виктор Горбатко, а космос – Андриян Николаев и Виталий Севастьянов.

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Комментарии (1)

Djnyana
Судя по результату, Карякин так ослаб что.. - Терешкова в Пулю порвёт его в клочья! )
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