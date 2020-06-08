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08.06.2020 14:29
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Смольный докапитализирует фонды для поддержки бизнеса

Правительство Петербурга одобрило проекты постановлений, которые касаются докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Это часть второго пакета помощи бизнесу, включенного в корректировку бюджета.

Проекты рассматривали на правительственном совещании 8 июня. Один из них предусматривает выделение субсидии Фонду содействия кредитованию в размере 500 млн.

Эти деньги пойдут на предоставление микрозаймов предпринимателям, в том числе на выплату зарплат и обязательных начислений на нее. Максимальный размер займа составляет 5 млн рублей, при этом он не может превышать расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам за 2019 год. Ставка по договору составляет 1 % годовых на первый год, 2 % на второй и 3 % на третий год займа. Срок предоставления займа — от 6 месяцев до 3 лет.

Те компании, которые подтвердят сохранение численности сотрудников в течение трех лет, а также выплатят долг и проценты по договору займа, смогут претендовать на субсидию на развитие деятельности в размере от 50 до 100 % от основного долга. Докапитализация фонда, по мнению комитета по промышленной политике, позволит сохранить более 13 тысяч рабочих мест

Второй проект говорит о докапитализации на 500 млн Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга за счет резервного фонда. Они также пойдут на займы промышленным предприятиям. Они предоставляются по пяти программам финансирования по льготной ставке от 3 % до 5 % годовых сроком до 5 лет в объеме от 5 до 150 млн рублей. Максимальная сумма в 2020 году составит до 200 млн руб. по всем программам. Кроме того, по программам «Займы для приобретения импортного оборудования в лизинг» и «Займы для приобретения российского оборудования в лизинг» процентная ставка уменьшена до 3 % и 1 % годовых, соответственно. По программе «Займы на первый взнос по лизингу» и «Займы для приобретения оборудования» процентная ставка за первый год использования займа снижена до 1 % годовых.

Напомним, в губернаторской поправке к проекту корректировки бюджета 2020 года более 2 млрд рублей предложено направить на так называемый второй пакет мер поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. Основной объем направлен как раз на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. В рамках первого пакета мер, принятого в апреле, Фонд содействия кредитованию выдал займов пока на 80 млн рублей млн рублей, а поручительств по займам — на 750 млн рублей.

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