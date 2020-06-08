Смольный докапитализирует фонды для поддержки бизнеса

Правительство Петербурга одобрило проекты постановлений, которые касаются докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Это часть второго пакета помощи бизнесу, включенного в корректировку бюджета.
Проекты рассматривали на правительственном совещании 8 июня. Один из них предусматривает выделение субсидии Фонду содействия кредитованию в размере 500 млн.
Эти деньги пойдут на предоставление микрозаймов предпринимателям, в том числе на выплату зарплат и обязательных начислений на нее. Максимальный размер займа составляет 5 млн рублей, при этом он не может превышать расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам за 2019 год. Ставка по договору составляет
Те компании, которые подтвердят сохранение численности сотрудников в течение трех лет, а также выплатят долг и проценты по договору займа, смогут претендовать на субсидию на развитие деятельности в размере от 50 до
Второй проект говорит о докапитализации на 500 млн Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга за счет резервного фонда. Они также пойдут на займы промышленным предприятиям. Они предоставляются по пяти программам финансирования по льготной ставке от
Напомним, в губернаторской поправке к проекту корректировки бюджета 2020 года более 2 млрд рублей предложено направить на так называемый второй пакет мер поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. Основной объем направлен как раз на докапитализацию Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. В рамках первого пакета мер, принятого в апреле, Фонд содействия кредитованию выдал займов пока на 80 млн рублей млн рублей, а поручительств по займам — на 750 млн рублей.