Смольный докапитализирует фонды для поддержки бизнеса

Эти деньги пойдут на предоставление микрозаймов предпринимателям, в том числе на выплату зарплат и обязательных начислений на нее. Максимальный размер займа составляет 5 млн рублей, при этом он не может превышать расходов, связанных с выплатой заработной платы сотрудникам за 2019 год. Ставка по договору составляет 1 % годовых на первый год, 2 % на второй и 3 % на третий год займа. Срок предоставления займа — от 6 месяцев до 3 лет.

Те компании, которые подтвердят сохранение численности сотрудников в течение трех лет, а также выплатят долг и проценты по договору займа, смогут претендовать на субсидию на развитие деятельности в размере от 50 до 100 % от основного долга. Докапитализация фонда, по мнению комитета по промышленной политике, позволит сохранить более 13 тысяч рабочих мест