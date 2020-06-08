Москвичей отпускают на волю. Режим самоизоляции отменяется

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил журналистам, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Слова главы ОП столицы, сказанные в понедельник в ходе дистанционного заседания, цитирует ТАСС.



«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — заявил Ремчуков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее продлил режим самоизоляции и пропусков до 14 июня. С 1 июня было разрешено москвичам гулять три раза в неделю (два раза в будни, один — в выходные). Для прогулки можно будет с пяти до девяти утра выходить на улицу. Для того, чтобы одновременно на улицах не находилось много человек, на сайте мэрии был составлен и размещен график прогулок.