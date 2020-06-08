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08.06.2020 14:04
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Москвичей отпускают на волю. Режим самоизоляции отменяется

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил журналистам, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня. Слова главы ОП столицы, сказанные в понедельник в ходе дистанционного заседания, цитирует ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <...> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — заявил Ремчуков.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее продлил режим самоизоляции и пропусков до 14 июня. С 1 июня было разрешено москвичам гулять три раза в неделю (два раза в будни, один — в выходные). Для прогулки можно будет с пяти до девяти утра выходить на улицу. Для того, чтобы одновременно на улицах не находилось много человек, на сайте мэрии был составлен и размещен график прогулок.

С начала пандемии в Москве заболело 197 018 человек, 104 347 — выздоровело, а 2 970 — умерло.

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Комментарии (8)

Ser_N0771
Все на алтарь обнуляции...
261738921
Усатик, цыпа-цыпа-цыпа)
Castor Troy
Суслик, бери пример и действуй шустрее
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