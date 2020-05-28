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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 18:31
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На сайте мэрии Москвы появился график прогулок для жителей столицы. Совершать пешие переходы москвичи смогут только по месту прописки

Карта прогулок для проживающих в Москве появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Для тех, кто с интернетом на «вы», объяснения с графиками развесят в подъездах и положат в почтовые ящики.

Согласно инструкции к карте, которая появилась 28 мая на сайте, чтобы узнать расписание своей прогулки, необходимо выбрать нужный дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Объявления с графиками, помимо бумажного варианта, также будут опубликованы на «Яндексе» и должны появиться в мобильных приложениях.

Днем раньше Сергей Собянин продлил режим самоизоляции и пропусков до 14 июня, но разрешил с 1 июня москвичам гулять три раза в неделю (два раза в будни, один — в выходные). Для прогулки можно будет с пяти до девяти утра выходить на улицу.

Обязательными условиями при выходе на улицу являются соблюдение социальной дистанции и ношение маски и перчаток. Заходить на площадки, а также сидеть на скамейках по-прежнему нельзя. Радиус прогулки придется ограничить двумя километрами от места регистрации, но в случае появления толп доступ на городские территории могут закрыть.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек, из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего погибли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.

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Комментарии (5)

zelf
Да Беглов просто красавчек по сравнению с оленеводом. Респект ему за это. А клоунада с масками-перчатками так клоунадой и осталось. Не дал, или ему не дали затянуть город в подобие Москвы. Можете бросать в меня камни.
260854841
Это описание тюремных прогулок? После социального приложения для москвичей , переделанного из приложения для мусоровозов, уже ничего не удивляет.
Alisa.Zx
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