На сайте мэрии Москвы появился график прогулок для жителей столицы. Совершать пешие переходы москвичи смогут только по месту прописки

Карта прогулок для проживающих в Москве появилась на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Для тех, кто с интернетом на «вы», объяснения с графиками развесят в подъездах и положат в почтовые ящики.



Согласно инструкции к карте, которая появилась 28 мая на сайте, чтобы узнать расписание своей прогулки, необходимо выбрать нужный дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Объявления с графиками, помимо бумажного варианта, также будут опубликованы на «Яндексе» и должны появиться в мобильных приложениях.

