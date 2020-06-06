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06.06.2020 11:35
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В Австралии тысячи человек подхватили американские акции против полицейского произвола, а премьер Канады встал на колени

Следом за США, где больше недели продолжаются беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, к протестам против жестокости полиции присоединилась Австралия.

Как пишет Reuters со ссылкой на ABC News, в субботу, 6 июня, мирная демонстрация проходит в австралийском Брисбене. Более пяти тысяч человек вышли на улицы с плакатами, флагами и требованиями прекратить полицейский произвол в отношении коренных жителей Австралии (австралийских бушменов).

Акция проходит под контролем полиции, несмотря на запрет на нарушение социальной дистанции. Аналогичные мероприятия планируют в Сиднее, Мельбурне и других городах.

Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов.

Участие в демонстрации против расизма принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он первым из мировых лидеров опустился на одно колено на лужайке перед комплексом зданий национального парламента в знак поддержки афроамериканцев.

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Комментарии (20)

Nationalverrater_2
массовая пандемия идиотизма косит ряды соплежуйных трусливых политиков. Каждому потомку угнетённых "негров и прочих нациев" - по мерсу, по коттеджу и талоны на усиленное питание ! Отнять и поделить ! Доколе ?! Шариковы всех стран, соединяйтесь ! Вам халява дуром попёрла !
VF812
Мда... чего-то мы на самом деле кардинального там не понимаем. Канадский в носочках мне каким-то внятным и разумным казался.
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