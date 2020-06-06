Следом за США, где больше недели продолжаются беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, к протестам против жестокости полиции присоединилась Австралия.

Как пишет Reuters со ссылкой на ABC News, в субботу, 6 июня, мирная демонстрация проходит в австралийском Брисбене. Более пяти тысяч человек вышли на улицы с плакатами, флагами и требованиями прекратить полицейский произвол в отношении коренных жителей Австралии (австралийских бушменов).

Акция проходит под контролем полиции, несмотря на запрет на нарушение социальной дистанции. Аналогичные мероприятия планируют в Сиднее, Мельбурне и других городах.