В Австралии тысячи человек подхватили американские акции против полицейского произвола, а премьер Канады встал на колени
Следом за США, где больше недели продолжаются беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, к протестам против жестокости полиции присоединилась Австралия.
Как пишет Reuters со ссылкой на ABC News, в субботу, 6 июня, мирная демонстрация проходит в австралийском Брисбене. Более пяти тысяч человек вышли на улицы с плакатами, флагами и требованиями прекратить полицейский произвол в отношении коренных жителей Австралии (австралийских бушменов).
Акция проходит под контролем полиции, несмотря на запрет на нарушение социальной дистанции. Аналогичные мероприятия планируют в Сиднее, Мельбурне и других городах.
Протесты в США вспыхнули в конце мая из-за смерти Джорджа Флойда при задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на горло и продержал ногу несколько минут, игнорируя жалобы мужчины. Демонстрации американцев переросли в поджоги и погромы, часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев. Акции подхватили в Австралии, Турции и ряде европейских городов.
Участие в демонстрации против расизма принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он первым из мировых лидеров опустился на одно колено на лужайке перед комплексом зданий национального парламента в знак поддержки афроамериканцев.
Ничего особенного, просто премьер Канады Джастин Трюдо первым из мировых лидеров встал на «Джордж Флойд»-колено pic.twitter.com/WAZBVNbHk3— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 6, 2020