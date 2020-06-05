25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и некоторых других городах США объявлен комендантский час.



Массовые выступления в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов был на время введён комендантский час.

