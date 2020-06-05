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05.06.2020 20:25
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Часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев

В Вашингтоне 5 июня отрезок улицы переименовали в память о погибших афроамериканцах.

«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», - написала в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.

Новый дорожный указатель установили на месте, где проходили многодневные протесты перед Белым домом, а сами слова Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»), ставший самым популярным хэштегом за последние дни на волне протестов против насилия полиции и расизма, вызванной смертью афроамериканца от рук полицейского в Минессоте.

25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и некоторых других городах США объявлен комендантский час.

Массовые выступления в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов был на время введён комендантский час.

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