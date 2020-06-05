Часть ведущей к Белому дому улицы переименовали в знак поддержки афроамериканцев
В Вашингтоне 5 июня отрезок улицы переименовали в память о погибших афроамериканцах.
«Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется Black Lives Matter Plaza», - написала в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020
Новый дорожный указатель установили на месте, где проходили многодневные протесты перед Белым домом, а сами слова Black Lives Matter («Жизнь черных имеет значение»), ставший самым популярным хэштегом за последние дни на волне протестов против насилия полиции и расизма, вызванной смертью афроамериканца от рук полицейского в Минессоте.
Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination.— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020
Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY
25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и некоторых других городах США объявлен комендантский час.
Массовые выступления в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов был на время введён комендантский час.