Путин создает в России пятый военный округ. Его выделят из ЗВО

Северный флот станет пятым военным округом России с 2021 года. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликован 5 июня в базе нормативно-правовых документов.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», - говорится в документе.
Напомним, сейчас в России есть четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. Границы последних трех, согласно указу, не изменятся.
Объединенное стратегическое командование Северного флота было создано в конце 2014 года, его вывели из Западного военного округа.