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06.06.2020 00:52
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Путин создает в России пятый военный округ. Его выделят из ЗВО

Северный флот станет пятым военным округом России с 2021 года. Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России, документ опубликован 5 июня в базе нормативно-правовых документов.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление <…> Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», - говорится в документе.

Напомним, сейчас в России есть четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный. Границы последних трех, согласно указу, не изменятся.

Объединенное стратегическое командование Северного флота было создано в конце 2014 года, его вывели из Западного военного округа.

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Комментарии (3)

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