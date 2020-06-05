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05.06.2020 13:26
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Роман Ротенберг: На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, к этому же будем стремиться на Играх-2022

Вице-президент СКА Роман Ротенберг на официальном сайте питерских армейцев прокомментировал назначение Валерия Брагина вместо Алексея Кудашова на пост главного тренера петербургского клуба. Сегодня же Брагин сменил Кудашова у руля национальной сборной России.

«Для развития клуба важна идентичность, целостность в подготовке хоккеистов. Мы хотим, чтобы СКА доминировал не на отдельных отрезках, а на протяжении всего матча, оказывал постоянное давление на соперника, шел в активный прессинг, контролировал шайбу.

Рецепт успеха — в сочетании железобетонной обороны и атакующего творчества. Современный хоккей подразумевает постоянное движение, короткие смены, игру в атаке и обороне всей пятеркой — таким мы видим будущий СКА.

Мы используем как собственные наработки, так и наиболее передовые мировые методики с индивидуальным, что особенно важно, подходом к каждому хоккеисту для повышения их эффективности.

Валерий Брагин — опытный тренер, доказавший свою состоятельность при работе с молодежной сборной России и в прошедшем сезоне в СКА. Валерий Николаевич любит и умеет работать как с молодыми, так и с опытными хоккеистами. Многие игроки СКА в разное время пересекались с Брагиным, поэтому хорошо знают его требования. Убеждены, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков».

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