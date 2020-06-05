СКА объявил о смене тренеров. Брагин теперь главный

ХК СКА вслед за национальной сборной объявил о смене главного тренера клуба.
❗Сформирован новый Штаб СКА.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) June 5, 2020
Главным тренером команды назначен Валерий Брагин.
СКА благодарит Алексея Кудашова, а также Марко Торениуса и Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере.
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На официальном сайте питерских армейцев появилась запись, сообщающая о том, что совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера.
«СКА благодарит Алексея Кудашова, работавшего в должности главного тренера, а также тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса и тренера по ИФП Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — добавлено в сообщении.
Так теперь выглядит штаб СКА на новый сезон:
Роман Ротенберг — глава штаба, вице-президент
Андрей Точицкий — генеральный директор
Валерий Брагин — главный тренер
Андрей Козырев — старший тренер
Александр Бойков — тренер
Рашит Давыдов — тренер вратарей
Петер Хирш — тренер по индивидуальной подготовке вратарей
Юрий Жданов — главный тренер по ОФП
Александр Трошин — тренер по ОФП
Артем Нехороших — тренер по ИФП
Ларс Юхансон — тренер-методист
Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков
Часом ранее сборная России объявила о том, что Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера. «Фонтанка» предсказывала эту замену тренеров.