СКА объявил о смене тренеров. Брагин теперь главный

❗Сформирован новый Штаб СКА. Главным тренером команды назначен Валерий Брагин. СКА благодарит Алексея Кудашова, а также Марко Торениуса и Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере. 📢 Подробности и комментарии: https://t.co/KGxGdFT6Fi pic.twitter.com/BhqsZvYfFz

На официальном сайте питерских армейцев появилась запись, сообщающая о том, что совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера.

«СКА благодарит Алексея Кудашова, работавшего в должности главного тренера, а также тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса и тренера по ИФП Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — добавлено в сообщении.