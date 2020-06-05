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05.06.2020 12:12
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СКА объявил о смене тренеров. Брагин теперь главный

ХК СКА вслед за национальной сборной объявил о смене главного тренера клуба.

На официальном сайте питерских армейцев появилась запись, сообщающая о том, что совет директоров СКА утвердил изменения в штабе команды. Главным тренером в сезоне 2020/21 станет Валерий Брагин, который ранее занимал пост старшего тренера.

«СКА благодарит Алексея Кудашова, работавшего в должности главного тренера, а также тренера по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениуса и тренера по ИФП Дениса Коротышева за работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» — добавлено в сообщении.

Так теперь выглядит штаб СКА на новый сезон:

Роман Ротенберг — глава штаба, вице-президент

Андрей Точицкий — генеральный директор

Валерий Брагин — главный тренер

Андрей Козырев — старший тренер

Александр Бойков — тренер

Рашит Давыдов — тренер вратарей

Петер Хирш — тренер по индивидуальной подготовке вратарей

Юрий Жданов — главный тренер по ОФП

Александр Трошин — тренер по ОФП

Артем Нехороших — тренер по ИФП

Ларс Юхансон — тренер-методист

Дэниэл Бохнер — тренер по развитию игроков

Часом ранее сборная России объявила о том, что Валерий Брагин сменил Алексея Кудашова на посту главного тренера. «Фонтанка» предсказывала эту замену тренеров.

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