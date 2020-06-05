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05.06.2020 09:19
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Разборки из-за невыплаченного гонорара привели к стрельбе на севере Петербурга. С ранением увезли безоружного

Разборки между работодателем и наемными рабочими по поводу невыплаченной заработной платы привели к стрельбе в Калининском районе Петербурга. Один из участников конфликта пришел на встречу с газовым баллончиком, другой — с травматическим пистолетом. С ранением в итоге госпитализировали безоружного.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне двое лесозаготовщиков пришли к своему начальнику. Поводом для встречи, которая была назначена у одного из домов на Гражданском проспекте, стал гонорар за проделанную работу.

Конструктивного диалога не состоялось. Тогда один из рабочих распылил работодателю в лицо аэрозольный газ. Тот выстрелил из травматического пистолета, но попал не в своего оппонента, а во второго подчиненного, который также пришел за зарплатой. Добежав до своей машины, владелец оружия скрылся с места происшествия.

Резиновая пуля попала мужчине в бедро, его госпитализировали. После поступления в одну из городских больниц и оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Позже в глазную травму обратился и стрелявший из травмата, где его задержали сотрудники полиции. Проверка показала, что ранее он уже неоднократно имел проблемы с законом, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство).

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Комментарии (10)

***_555
90-е не вернутся, говорили они.
lamer
Не может не радовать, что у очередного Рэмбо с говнострелом будет "прощай оружие".
261841561
Что-то работодатели последнее время распустились. Мне тоже на последнем месте полностью не выплатили ЗП. Это была студия ландшафтного дизайна "Дриада-С", она же Грин-лаб.
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