Разборки из-за невыплаченного гонорара привели к стрельбе на севере Петербурга. С ранением увезли безоружного

Как стало известно «Фонтанке» 5 июня, накануне двое лесозаготовщиков пришли к своему начальнику. Поводом для встречи, которая была назначена у одного из домов на Гражданском проспекте, стал гонорар за проделанную работу.

Разборки между работодателем и наемными рабочими по поводу невыплаченной заработной платы привели к стрельбе в Калининском районе Петербурга. Один из участников конфликта пришел на встречу с газовым баллончиком, другой — с травматическим пистолетом. С ранением в итоге госпитализировали безоружного.

Конструктивного диалога не состоялось. Тогда один из рабочих распылил работодателю в лицо аэрозольный газ. Тот выстрелил из травматического пистолета, но попал не в своего оппонента, а во второго подчиненного, который также пришел за зарплатой. Добежав до своей машины, владелец оружия скрылся с места происшествия.

Резиновая пуля попала мужчине в бедро, его госпитализировали. После поступления в одну из городских больниц и оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Позже в глазную травму обратился и стрелявший из травмата, где его задержали сотрудники полиции. Проверка показала, что ранее он уже неоднократно имел проблемы с законом, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство).