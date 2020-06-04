Собянин: Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме через 2–3 недели

Через несколько недель больницы Москвы, перепрофилированные под ковид на время эпидемии, вернутся к работе в обычном режиме. Об этом 4 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Процесс идет активно, мы вывели (из-под использования под ковид) 6 000 коек, это огромный объём, оставляя 17 000 в резерве и в боевом режиме. И придётся поработать, чтобы привести их в нормальное состояние <...>, проверить всех врачей. Для этого понадобится 2–3 недели», — сказал градоначальник.