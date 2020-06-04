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04.06.2020 18:51
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Собянин: Больницы в Москве начнут работать в обычном режиме через 2–3 недели

Через несколько недель больницы Москвы, перепрофилированные под ковид на время эпидемии, вернутся к работе в обычном режиме. Об этом 4 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Процесс идет активно, мы вывели (из-под использования под ковид) 6 000 коек, это огромный объём, оставляя 17 000 в резерве и в боевом режиме. И придётся поработать, чтобы привести их в нормальное состояние <...>, проверить всех врачей. Для этого понадобится 2–3 недели», — сказал градоначальник.

«Временные медцентры, которые мы создали, находятся в резерве, использовать их мы не собираемся. Мы по-прежнему будем оказывать помощь в нормальных стационарных условиях высокотехнологичных московских больниц», — добавил Собянин.

Также Собянин рассказал, что не ожидает серьёзного скачка заболеваний из-за ослабления ограничительных мер, в том числе открытия торговых центров.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Судя по всему после парада и голосовалки за обнуление нас ждет продолжение недокарантина на неопределенные срок. Им он определенно понравился.
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