Росавиация одобрила субсидии 18 авиакомпаниям

Также субсидии будут выделены авиакомпаниям «Азимут», Smartavia, «Уральские авиалинии», S7, «Северсталь», iFly, Royal Flight, «Икар» (Pegas Fly), Nordwind Airlines, «РусЛайн» и компаниям группы Utair — основному перевозчику Utair, его «дочке» «ЮТэйр-вертолетные услуги» и ЗАО «ЮТэйр», осуществляющему перевозки на отечественных самолетах Ан-2, Ан-26, Ан-74, Як-42.

«С 14 мая Росавиацией уже приняты положительные решения по заявлениям 18 авиакомпаний на сумму 9,454 млрд рублей», — говорится в сообщении. Из этой суммы компании группы «Аэрофлот» получили 7,89 млрд рублей. Ранее сообщалось об одобрении субсидий для «Аэрофлота», «России», «Авроры», Red Wings и Azur Air.

Уточняется, что компании уже получили субсидии. Средства пойдут на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по апрель.



Еще 13 заявлений находятся на рассмотрении в ведомстве.



Ранее правительство России утвердило постановление об условиях и порядке предоставления госсубсидий. Прежде всего, субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных средств), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 30%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества, сообщили в ведомстве. Всего правительство выделило авиакомпаниям 23,4 млрд руб.