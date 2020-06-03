FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
68.98р76.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
03.06.2020 17:13
0
Печать

Росавиация одобрила субсидии 18 авиакомпаниям

Росавиация одобрила субсидии 18 авиационным предприятиям в России на 9,45 млрд рублей, сообщает госкорпорация 3 июня.

«С 14 мая Росавиацией уже приняты положительные решения по заявлениям 18 авиакомпаний на сумму 9,454 млрд рублей», — говорится в сообщении. Из этой суммы компании группы «Аэрофлот» получили 7,89 млрд рублей. Ранее сообщалось об одобрении субсидий для «Аэрофлота», «России», «Авроры», Red Wings и Azur Air.

Также субсидии будут выделены авиакомпаниям «Азимут», Smartavia, «Уральские авиалинии», S7, «Северсталь», iFly, Royal Flight, «Икар» (Pegas Fly), Nordwind Airlines, «РусЛайн» и компаниям группы Utair — основному перевозчику Utair, его «дочке» «ЮТэйр-вертолетные услуги» и ЗАО «ЮТэйр», осуществляющему перевозки на отечественных самолетах Ан-2, Ан-26, Ан-74, Як-42.

Уточняется, что компании уже получили субсидии. Средства пойдут на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по апрель.

Еще 13 заявлений находятся на рассмотрении в ведомстве.

Ранее правительство России утвердило постановление об условиях и порядке предоставления госсубсидий. Прежде всего, субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных средств), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 30%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества, сообщили в ведомстве. Всего правительство выделило авиакомпаниям 23,4 млрд руб.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний