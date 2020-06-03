Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

204 депутата региональных парламентов РФ и муниципальных образований выступили с коллективным обращением к гражданам России. Документ, в частности, опубликован в Facebook на странице депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой в среду, 3 июня.

По словам бывшего руководителя партии «Яблоко», она не согласна с изменением Конституции, поскольку это может обернуться несменяемостью власти, унижением прав и свобод граждан.

Конкретного призыва к действиям в документе нет, но там упоминается «общероссийское голосование» как «заведомо неконституционная процедура, абсолютно неподконтрольная гражданскому обществу».