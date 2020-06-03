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03.06.2020 15:18
48
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Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

204 депутата региональных парламентов РФ и муниципальных образований выступили с коллективным обращением к гражданам России. Документ, в частности, опубликован в Facebook на странице депутата Законодательного собрания Карелии Эмилии Слабуновой в среду, 3 июня.

По словам бывшего руководителя партии «Яблоко», она не согласна с изменением Конституции, поскольку это может обернуться несменяемостью власти, унижением прав и свобод граждан.

Конкретного призыва к действиям в документе нет, но там упоминается «общероссийское голосование» как «заведомо неконституционная процедура, абсолютно неподконтрольная гражданскому обществу».

Документ подписан в том числе 51 муниципальным депутатом Санкт-Петербурга и двумя депутатами Законодательного собрания города Максимом Резником и Борисом Вишневским.

Конституционность процедуры общероссийского голосования, как и сами поправки, были проверены Конституционным судом Российской Федерации по запросу президента Владимира Путина. 16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.

До этого законопроект президента с поправками был одобрен депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и региональными парламентами. Единственным сенатором, который голосовал против, оказался представитель правительства Иркутска, ветеран ОМОН Вячеслав Мархаев.

1 июня Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования 1 июля. Ради плебисцита эта среда объявлена выходным днём. Голосование может растянуться не на один день, а опустить бюллетень в урну можно будет даже на улице.

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Комментарии (48)

Zloi_prohozhiy
Спасибо, мы и без призыва не собирались их поддерживать
hyperborean
А как не поддерживать - голосовать против или не голосовать вовсе?
WuhanRockCafe
"Фонтанка" немного лукавит.
Вот что в обращении Слабуновой:
"Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы"
А вот что у "Фонтанки":
"По словам бывшего руководителя партии «Яблоко», она не согласна с изменением Конституции, поскольку это может обернуться несменяемостью власти".
Вангую, что ВВП, пока жив, власть никому не отдаст - что по нынешней, что по новой Конституции.
Но в новой Конституции сменяемость власти гарантирована отменой словечка "подряд".
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