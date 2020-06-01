Россиян ждет еще один выходной. День голосования по поправкам в Конституцию станет нерабочим

Первый день июля, на который президент Владимир Путин назначил плебисцит по изменению основного закона страны, станет нерабочим.



«Первое июля объявлено выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию», — цитирует 1 июня заявление главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что у россиян будет еще один выходной в июле.

Президент Владимир Путин посчитал «вполне подходящей датой» для плебисцита 1 июля, так как ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Именно COVID-19 заставил власти перенести голосование 22 апреля.