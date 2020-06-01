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01.06.2020 17:17
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Россиян ждет еще один выходной. День голосования по поправкам в Конституцию станет нерабочим

Первый день июля, на который президент Владимир Путин назначил плебисцит по изменению основного закона страны, станет нерабочим.

«Первое июля объявлено выходным днем в связи с проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию», — цитирует 1 июня заявление главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил, что у россиян будет еще один выходной в июле.

Президент Владимир Путин посчитал «вполне подходящей датой» для плебисцита 1 июля, так как ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Именно COVID-19 заставил власти перенести голосование 22 апреля.

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Комментарии (15)

Dmitri Matveev
Дармоедам не понять, что люди хотят зарабатывать деньги. Они всех по себе судят. С депутатскими зряплатами им хорошо отдыхается.
Василий Марущак
Ну здравствуй нерабочий день, иди обниму, давно не виделись)))
ussr_forever
для кого выходной-проходной, а для кого псевдо-выходной и реально рабочий... многим работодателям уже плевать на то, что говорит резиновый царёк и они рисуют свои графики работы... так и выживаем... правильство говорит одно, а компании делают другое...
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