Путин подписал указ о проведении плебисцита по Конституции 1 июля

Владимир Путин подписал указ, которым определил дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля. Информация об этом появилась 1 июня на официальном сайте президента России.
«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации... учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте указа.
Ранее было объявлено, что 1 июля станет нерабочим днем. Во время видеоконференции президент назвал предложенную дату «вполне подходящей». При этом в течение шести дней до этой даты россияне смогут голосовать досрочно.