FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +16
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
01.06.2020 19:06
5
Печать

Путин подписал указ о проведении плебисцита по Конституции 1 июля

Владимир Путин подписал указ, которым определил дату всероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля. Информация об этом появилась 1 июня на официальном сайте президента России.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации... учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в тексте указа.

Ранее было объявлено, что 1 июля станет нерабочим днем. Во время видеоконференции президент назвал предложенную дату «вполне подходящей». При этом в течение шести дней до этой даты россияне смогут голосовать досрочно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

krasnonosov
На работу ходить нельзя, сидя дома без работы и без денег, доедая последние крохи, на улицу выходить можно только по расписанию, а парад проводить и толпой валить голосовать за его вечное сидение в кремле можно?
alexpalspb
Скажем дружно...
kоt-obormot
Подпишем индульгенцию на пожизненное царствование вове! Нехай грабят страну во все рылА - как в последний раз!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний