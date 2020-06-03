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03.06.2020 10:11
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Спасатели из Малой Невы вытащили утопленника

Жители Петербурга накануне, 2 июня, увидели в Неве тело мужчины. Из воды его извлекали сотрудники МЧС,

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), сообщение о мужчине в Малой Неве, в районе дома 12 по набережной Макарова, поступило в чрезвычайные службы около половины седьмого утра. Прибывшие на место спасатели, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, извлекли тело из воды.

По предварительной информации, погибший — мужчина на вид лет 30 в теплой зимней одежде. Полицейские не нашли следов насильственной смерти на теле утопленника. Причину смерти предстоит определить экспертам.

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