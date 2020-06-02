«Сонный Джо ничего не сделал». На фоне протестов Дональд Трамп высказался в Twitter о Байдене

Дональд Трамп в очередной раз назвал «сонным» и «политически слабым» своего вероятного соперника на выборах демократа Джо Байдена. Мнение о личности бывшего вице-президента США глава страны 2 июня высказал на странице в Twitter.

«Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!», – уверил в записи Трамп.

Про беспорядки политик написал на фоне непрекращающихся демонстраций, которые вспыхнули в большинстве штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания 25 мая полицейские надавили коленом мужчине на шею и не обращали внимания на слова о том что он не может дышать. Флойд умер в больнице. Как 1 июня отмечали СМИ, сам Трамп спрятался в бункере вместе с семьёй, как только демонстранты приблизились к Белому Дому.

Ранее лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране, Дональд Трамп заявил 2 мая, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, и в этом его заслуга. Напомним, накануне толпы демонстрантов в столице США и других городах разгоняли с помощью военных вертолётов.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Именно Байдена эксперты называют наиболее сильным противником нынешнего лидера.