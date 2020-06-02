«Сонный Джо ничего не сделал». На фоне протестов Дональд Трамп высказался в Twitter о Байдене
Дональд Трамп в очередной раз назвал «сонным» и «политически слабым» своего вероятного соперника на выборах демократа Джо Байдена. Мнение о личности бывшего вице-президента США глава страны 2 июня высказал на странице в Twitter.
Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
«Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!», – уверил в записи Трамп.
Про беспорядки политик написал на фоне непрекращающихся демонстраций, которые вспыхнули в большинстве штатов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания 25 мая полицейские надавили коленом мужчине на шею и не обращали внимания на слова о том что он не может дышать. Флойд умер в больнице. Как 1 июня отмечали СМИ, сам Трамп спрятался в бункере вместе с семьёй, как только демонстранты приблизились к Белому Дому.
Ранее лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране, Дональд Трамп заявил 2 мая, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, и в этом его заслуга. Напомним, накануне толпы демонстрантов в столице США и других городах разгоняли с помощью военных вертолётов.
Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Именно Байдена эксперты называют наиболее сильным противником нынешнего лидера.