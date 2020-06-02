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02.06.2020 18:12
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«Спасибо президенту Трампу!» Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране

Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране, Дональд Трамп заявил 2 мая, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, и в этом его заслуга.

«В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу», — написал он в «Твиттере». «И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)», — добавил он.

Напомним, накануне толпы демонстрантов в столице США и других городах разгоняли с помощью военных вертолётов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал привлечь армию для противодействия беспорядкам, которые уже привели к человеческим жертвам и вооруженным нападениям на полицию.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице

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Комментарии (2)

Camlann
Держись, Дональд. Сорос не спит и денег у него немеряно. Главное донести до афронегров что не стоит путать демократию с мародёрством и бандитизмом. За что-то можно извиниться, но резиновые (и не только) пули помогают понять эту простую вещь лучше.
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