«Спасибо президенту Трампу!» Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране

Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране, Дональд Трамп заявил 2 мая, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, и в этом его заслуга.



«В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу», — написал он в «Твиттере». «И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)», — добавил он.

