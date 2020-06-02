«Спасибо президенту Трампу!» Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране
Лидер США похвалил себя за жесткость в противодействии беспорядкам в стране, Дональд Трамп заявил 2 мая, что прошедшей ночью в Вашингтоне и Миннеаполисе удалось избежать беспорядков, и в этом его заслуга.
«В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Было много арестов. Все отлично выполнили работу», — написал он в «Твиттере». «И в Миннеаполисе все было замечательно (спасибо президенту Трампу!)», — добавил он.
D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
Напомним, накануне толпы демонстрантов в столице США и других городах разгоняли с помощью военных вертолётов.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал привлечь армию для противодействия беспорядкам, которые уже привели к человеческим жертвам и вооруженным нападениям на полицию.
Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице