СМИ узнали, что Трампа укрыли в бункере из-за протестующих, которые пытались прорваться к Белому дому

Как утверждает CNN, Трамп с супругой Меланией и сыном провели в бункере около часа. The New York Times добавляет, что президенту пришлось укрыться из-за того, что к зданию Белого дома пытались прорваться сотни демонстрантов. На их пути встали полицейские и сотрудники Секретной службы, у которых есть специальный протокол для защиты первого лица в случае опасности.

Американский президент Дональд Трамп укрылся в подземном бункере в центре Вашингтона из-за акций протеста у Белого дома в ночь на субботу, 30 мая. Об этом 1 июня сообщают CNN и The New York Times .

В Белом доме газете отказались подтверждать, действительно ли Трампа укрыли в бункере и объяснили, что не комментируют решения о безопасности главы государства. Газета отметила, что в последний раз бункер использовали в день террористических атак 11 сентября 2001 года.



Из-за накаленной обстановки чиновникам Белого дома рекомендовали остаться дома. Мэр Вашингтона ввела в городе комендантский час, а также задействовала Национальную гвардию для урегулирования ситуации.



Протесты, которые охватили крупные города в 20 штатах, вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.



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