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01.06.2020 08:14
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СМИ узнали, что Трампа укрыли в бункере из-за протестующих, которые пытались прорваться к Белому дому

Американский президент Дональд Трамп укрылся в подземном бункере в центре Вашингтона из-за акций протеста у Белого дома в ночь на субботу, 30 мая. Об этом 1 июня сообщают CNN и The New York Times .

Как утверждает CNN, Трамп с супругой Меланией и сыном провели в бункере около часа. The New York Times добавляет, что президенту пришлось укрыться из-за того, что к зданию Белого дома пытались прорваться сотни демонстрантов. На их пути встали полицейские и сотрудники Секретной службы, у которых есть специальный протокол для защиты первого лица в случае опасности.

В Белом доме газете отказались подтверждать, действительно ли Трампа укрыли в бункере и объяснили, что не комментируют решения о безопасности главы государства. Газета отметила, что в последний раз бункер использовали в день террористических атак 11 сентября 2001 года.

Из-за накаленной обстановки чиновникам Белого дома рекомендовали остаться дома. Мэр Вашингтона ввела в городе комендантский час, а также задействовала Национальную гвардию для урегулирования ситуации.

Протесты, которые охватили крупные города в 20 штатах, вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

Как в США акции против полицейского произвола дошли до грабежей и убийств читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

SERGEY111
Еще немного и шерненькие власть захватят и всех белопузых изгонят из страны туда откуда они приперлись . Вот интересная страна будет .
kоt-obormot
вовочку наверное бы уже валерьянкой отпаивали про подобном раскладе. И памперсов годовой бы запас был бы исчерпан раньше срока.
Olen
Наверное гарантированный пожизненный срок, а в некоторых штатах и электрический стул за убийство полицейского очень хорошо отрезвляют даже самые буйные головы.
Стрелять ведь надо будет в полицейских. И сам факт появления с оружием в местах беспорядков хороший шанс получить пулу в лоб без предупреждения.
Да и митингующий сброд в основной массе не может легально купить оружие. Негра задержали как раз за фальшивые документы.
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