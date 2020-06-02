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02.06.2020 20:37
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В Вашингтоне на фоне протестов за ночь задержали 300 человек

В Вашингтоне в ходе ночных протестов в поддержку Джорджа Флойда 2 июня задержали более 300 человек, сообщает 2 июня CNN со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Питера Ньюшэма.

Большинство арестов было произведено за нарушение комендантского часа, который вступил в силу в 7 часов вечера по местном времени. Другие связаны либо с кражей со взломом, либо с беспорядками.

Накануне двое полицейских получили ранения, однако их жизнь вне опасности. Один полицейский автомобиль был подожжен.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Волна беспорядков прокатилась по США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского 25 мая. Он умер в реанимации после жёсткого удушающего приёма стража порядка. Мужчина просил офицера ослабить хватку и говорил, что не может дышать.

Протесты продолжались в США шесть ночей подряд. Демонстрации по поводу убийства безоружного чернокожего человека распространились по всему миру. На выходных акции прошли также в Лондоне и Берлине, люди выразили против жестокости полиции в знак солидарности с народом США.

В Нью-Йорке комендантский час будет действовать до конца недели.

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Комментарии (4)

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Petr7
а чего так мало?!
Pilat
"Большинство арестов было произведено за нарушение комендантского часа, который вступил в силу в 7 часов вечера по местном времени."
Просто запомните сей факт.
Ну а забудете, я напомню.
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