В Вашингтоне на фоне протестов за ночь задержали 300 человек

В Вашингтоне в ходе ночных протестов в поддержку Джорджа Флойда 2 июня задержали более 300 человек, сообщает 2 июня CNN со ссылкой на начальника столичного департамента полиции Питера Ньюшэма.

Большинство арестов было произведено за нарушение комендантского часа, который вступил в силу в 7 часов вечера по местном времени. Другие связаны либо с кражей со взломом, либо с беспорядками.

Накануне двое полицейских получили ранения, однако их жизнь вне опасности. Один полицейский автомобиль был подожжен.