Мэр Нью-Йорка продлил комендантский час в городе до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио продлил комендантский час в городе до конца текущей недели, об этом он объявил в телеобращении к горожанам 2 июня.

«Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели, — сообщил де Блазио. — Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе».



Комендантский час с 23:00 до 05:00 был введен накануне совместным решением де Блазио и губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо для того, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе.

