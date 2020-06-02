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02.06.2020 18:31
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Мэр Нью-Йорка продлил комендантский час в городе до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио продлил комендантский час в городе до конца текущей недели, об этом он объявил в телеобращении к горожанам 2 июня.

«Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели, — сообщил де Блазио. — Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе».

Комендантский час с 23:00 до 05:00 был введен накануне совместным решением де Блазио и губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо для того, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе.

В ночь на понедельник полиция Нью-Йорка задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине. В этих районах проходили массовые акции протеста. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

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Комментарии (2)

dshfbsdafvh
250 человек? При таком то ущербе?
Плохо работают. У нас вон за 1000 задерживали. Вот это "беспорядки" были. А в нью йорке, видимо так.. пошаливают.
Camlann
Горила шына, палала
Там наша сотня стояла...
(майдаунская народная писня).
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