Мэр Нью-Йорка продлил комендантский час в городе до конца недели

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио продлил комендантский час в городе до конца текущей недели, об этом он объявил в телеобращении к горожанам 2 июня.
Join me at City Hall. https://t.co/5BdxQXxKDC— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2020
«Время действия комендантского часа будет продлено с 20:00 до 05:00, и он будет действовать до конца текущей недели, — сообщил де Блазио. — Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе».
Комендантский час с 23:00 до 05:00 был введен накануне совместным решением де Блазио и губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо для того, чтобы прекратить беспорядки, вспыхнувшие после смерти афроамериканца Флойда в Миннеаполисе.
В ночь на понедельник полиция Нью-Йорка задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине. В этих районах проходили массовые акции протеста. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.