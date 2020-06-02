Полторы тысячи продуктовых наборов получат семьи Петербурга, оказавшиеся в непростой ситуации из-за коронавируса

В продуктовые наборы войдут: крупы, макароны, подсолнечное масло, молоко, консервы, мука, сахар, чай и сладости. По расчётам фонда, наборы покроют базовые пищевые потребности семьи из 3–5 человек в течение одного месяца.

Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» окажет помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, — около 7 тысяч семей в разных регионах России получат продуктовые наборы.

«Первая волна всеобщей помощи была направлена на пожилых людей, — рассказывает президент Фонда «Русь» Юлия Назарова. — При этом сейчас в очень непростой ситуации оказались семьи с детьми. Мы получаем заявки на помощь от тех, кто до коронавируса не нуждался в нашей поддержке, но сейчас лишился стабильного дохода».



Распределять помощь будут региональные отделения фонда среди своих подопечных малоимущих семей с детьми, а также по спискам органов социальной защиты населения. Первые продуктовые наборы будут доставлены нуждающимся семьям в начале июня.

