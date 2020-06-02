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02.06.2020 17:15
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Полторы тысячи продуктовых наборов получат семьи Петербурга, оказавшиеся в непростой ситуации из-за коронавируса

Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» окажет помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, — около 7 тысяч семей в разных регионах России получат продуктовые наборы.

Помощь получат жители Ростова-на-Дону, Краснодара, Челябинска, Кургана, Екатеринбурга, Костромы и Липецка. В Петербурге будут переданы полторы тысячи наборов нуждающимся, сообщает 2 мая портал «Открытые НКО».

В продуктовые наборы войдут: крупы, макароны, подсолнечное масло, молоко, консервы, мука, сахар, чай и сладости. По расчётам фонда, наборы покроют базовые пищевые потребности семьи из 3–5 человек в течение одного месяца.

«Первая волна всеобщей помощи была направлена на пожилых людей, — рассказывает президент Фонда «Русь» Юлия Назарова. — При этом сейчас в очень непростой ситуации оказались семьи с детьми. Мы получаем заявки на помощь от тех, кто до коронавируса не нуждался в нашей поддержке, но сейчас лишился стабильного дохода».

Распределять помощь будут региональные отделения фонда среди своих подопечных малоимущих семей с детьми, а также по спискам органов социальной защиты населения. Первые продуктовые наборы будут доставлены нуждающимся семьям в начале июня.

Всероссийский благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» зарегистрирован 25 октября 2012 года. Он является первым в России «банком еды» или «банком продовольствия» и оказывает помощь продуктами питания социально незащищенным слоям населения по всей стране.

Бесплатные продукты от Фонда получают малоимущие семьи с детьми и нуждающиеся пенсионеры. Распределение продуктов происходит через приходы Русской Православной Церкви и иные религиозные организации, благотворительные организации, а также органы социальной защиты населения. Работа идет с крупнейшими российскими производителями товаров народного потребления, ритейл сетями, сетями общественного питания, которые по договорам пожертвования на постоянной основе передают свою продукцию в Фонд продовольствия «Русь» с заводов и складов по всей Стране. Речь идет об излишках продуктов, пригодных к употреблению по всем нормам действующего законодательства.

Технология работы «банка еды» эффективно борется с уничтожением продовольственных излишков, внося свой вклад в сохранение экологии, с одной стороны, и решает задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны, направляя продукты нуждающимся, с другой стороны.

Эффективность технологии Фонда уже отметили важные и деятельные структуры страны такие, как Русская Православная Церковь, Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Министерство промышленности и торговли, Министерство сельского хозяйства, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.

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Комментарии (2)

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мухомор
В этот раз они опять раздадут продукцию Heinz c подходящим сроком годности?
Дарёному коню ... да, но всё равно смешно.
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