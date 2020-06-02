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02.06.2020 14:37
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«Сотрудники не справляются». Петербуржцы ждут часами справки о смерти близких у морга на Екатерининском

Петербуржцы вынуждены часами стоять на улице в ожидании документов, заверяющих смерть родных. Во время пандемии коронавируса нагрузка на судмедэкспертов возросла.

Фото: читатель «Фонтанки» Василий

Об очереди в канцелярию морга Бюро судебно-медицинской экспертизы рассказал «Фонтанке» читатель Василий 2 июня. Горожанин пришёл на Екатерининский проспект к 11 утра, спустя два с половиной часа все ещё стоял в очереди.

«Мы пригласили администрацию, и нам сказали, что сотрудники перегружены. Ввели новую канцелярию, но все равно не справляются», — отметил он.

По данным «Фонтанки», морг Бюро судебно-медицинской экспертизы на Екатерининском действительно работает с возросшей нагрузкой. В нескольких городских больницах, которые перешли на приём больных с коронавирусом, закрыли точки, где работали судмедэксперты. Тела умерших для вскрытия привозят только на Екатерининский. Сотрудники морга стараются организовать очередь перед учреждением, пропуск в здание из-за санитарно-эпидемиологических мер ограничен.

Петербуржцы в мае также жаловались на плотную очередь у морга в Красногвардейском районе. В канцелярии тогда уточнили, что столпотворение образуется каждый день, так как из-за коронавируса вход в здание ограничен.

Фото: читатель «Фонтанки» Василий
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
издеваются над людьми
HAXHAX
если не криминальная смерть,что сопли жевать?где прокуратура?или пока Быстрыкин в лупу не начнет смотреть то и нет движения,или усатому надо жаловаться,эй БЕЙГЛОВ,ПОРА В ОТСТАВКУ,ТЫ ПРОСРАЛ ГОРОД !!!!!
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