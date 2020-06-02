Об очереди в канцелярию морга Бюро судебно-медицинской экспертизы рассказал «Фонтанке» читатель Василий 2 июня. Горожанин пришёл на Екатерининский проспект к 11 утра, спустя два с половиной часа все ещё стоял в очереди.



«Мы пригласили администрацию, и нам сказали, что сотрудники перегружены. Ввели новую канцелярию, но все равно не справляются», — отметил он.



По данным «Фонтанки», морг Бюро судебно-медицинской экспертизы на Екатерининском действительно работает с возросшей нагрузкой. В нескольких городских больницах, которые перешли на приём больных с коронавирусом, закрыли точки, где работали судмедэксперты. Тела умерших для вскрытия привозят только на Екатерининский. Сотрудники морга стараются организовать очередь перед учреждением, пропуск в здание из-за санитарно-эпидемиологических мер ограничен.

