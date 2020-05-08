Плотная очередь образовалась в канцелярию морга Бюро судебно-медицинской экспертизы в Красногвардейском районе Петербурга 8 мая. За столпотворением наблюдала читательница «Фонтанки» Татьяна.

По словам горожанки, у морга на Екатерининском проспекте толпились около 30 человек. Ждущие социальную дистанцию не соблюдали. Организовать очередь никто из сотрудников учреждения не брался. «Если люди вовремя не сдадут или не заберут документы, то хранение покойных выше срока платное», — отметила петербурженка.

«Фонтанке» в канцелярии морга уточнили, что очередь образуется каждый день, так как из-за коронавируса вход в здание ограничен.

Добавим, в морг бюро судебно-медицинской экспертизы в Петербурге направляют тела тех, кто скончался при обстоятельствах криминального характера.