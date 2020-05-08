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08.05.2020 18:10
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Петербуржцы выстроились в тесную очередь у морга на Екатерининском

Плотная очередь образовалась в канцелярию морга Бюро судебно-медицинской экспертизы в Красногвардейском районе Петербурга 8 мая. За столпотворением наблюдала читательница «Фонтанки» Татьяна.

Фото: читательница «Фонтанки» Татьяна

По словам горожанки, у морга на Екатерининском проспекте толпились около 30 человек. Ждущие социальную дистанцию не соблюдали. Организовать очередь никто из сотрудников учреждения не брался. «Если люди вовремя не сдадут или не заберут документы, то хранение покойных выше срока платное», — отметила петербурженка.

читательница «Фонтанки» Татьяна

«Фонтанке» в канцелярии морга уточнили, что очередь образуется каждый день, так как из-за коронавируса вход в здание ограничен.

Добавим, в морг бюро судебно-медицинской экспертизы в Петербурге направляют тела тех, кто скончался при обстоятельствах криминального характера.

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Комментарии (8)

Russomatroso
Нормально придумали,не успел -счетчик.
nuga
Мрут люди,как и раньше без всякого вируса,а приписки всегда были,не верю в рисованные цифры,которые пошли валом по короне
Mozg
Это раньше, в мирное время, направляли только тех, кто скончался при обстоятельствах криминального характера.

А сейчас всех направляют на вскрытие- т.к. есть распоряжение у всех (даже от ДТП) скончавшихся искать короновирус.
Из-за этого и столпотворение.
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