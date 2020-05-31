Роспотребнадзор пообещал обязательное социальное дистанцирование в самолётах и аэропортах

Социальное дистанцирование должно сохраняться в аэропортах, при посадке и высадке пассажиров и во время всего полёта. О необходимости новых правил во время эпидемии COVID-19 31 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«...Дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие», — приводит слова специалиста РИА Новости 31 мая.

Чтобы исполнить новые правила, аэропортам придётся использовать по несколько рейсовых автобусов для обслуживания каждого рейса. Это единственное условие, при котором площадки сумеют «выполнить свои обязательства».