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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 22:32
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До туалета и обратно, в маске и не горячее 37. «Аэрофлот» установил новые правила для пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила правила обслуживания пассажиров с учётом антикоронавирусных рекомендаций. Без маски и перчаток на борт теперь не пройти, но сменный комплект можно просить у бортпроводника.

Как сообщает пресс-служба перевозчика 28 мая, «Аэрофлот» временно перешёл на работу в соответствии с методическими рекомендациями Росавиации и Роспотребнадзора. При посадке на рейс пассажиров ждёт поголовный замер температуры. Разворачивать будут тех, кто окажется горячее 37 градусов.

Дополнительным условием прохода к своему месту будет наличие маски и перчаток. На протяжении полёта снимать их запрещено, а менять защиту лица необходимо каждые три часа. Как именно будет контролироваться замена СИЗ с истёкшим сроком, не уточняется. При необходимости «свежие» маски предоставит бортпроводник. Кроме масок, все самолёты должны быть укомплектованы запасом антисептических салфеток, перчаток и дезинфицирующих спреев. Воспользоваться последними пассажирам предложат у трапа.

Покидать свои места во время полёта запрещено. Из разрешённых перемещений - только прогулка до туалета и обратно. Также под запретом доступ к верхней одежде без уважительной причины. Пальто и куртки должны лежать на верхней полке для ручной клади, брать их без предварительного согласования с бортпроводником нельзя.

Новые правила коснулись и меню. Продукты будут предлагать либо в герметичной индивидуальной упаковке (в том числе напитки), либо после термической обработки на борту. Пассажирам разрешено прихватить еду с собой, но весь провиант, включая детское питание, должен быть в невскрытой упаковке.

В компании обнадёживают, что все меры - временные. С улучшением ситуации с коронавирусом их будут поэтапно смягчать вплоть до полной отмены.

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Комментарии (1)

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