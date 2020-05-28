До туалета и обратно, в маске и не горячее 37. «Аэрофлот» установил новые правила для пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила правила обслуживания пассажиров с учётом антикоронавирусных рекомендаций. Без маски и перчаток на борт теперь не пройти, но сменный комплект можно просить у бортпроводника.

Как сообщает пресс-служба перевозчика 28 мая, «Аэрофлот» временно перешёл на работу в соответствии с методическими рекомендациями Росавиации и Роспотребнадзора. При посадке на рейс пассажиров ждёт поголовный замер температуры. Разворачивать будут тех, кто окажется горячее 37 градусов.

Дополнительным условием прохода к своему месту будет наличие маски и перчаток. На протяжении полёта снимать их запрещено, а менять защиту лица необходимо каждые три часа. Как именно будет контролироваться замена СИЗ с истёкшим сроком, не уточняется. При необходимости «свежие» маски предоставит бортпроводник. Кроме масок, все самолёты должны быть укомплектованы запасом антисептических салфеток, перчаток и дезинфицирующих спреев. Воспользоваться последними пассажирам предложат у трапа.