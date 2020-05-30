Смольный объявил новый аукцион на рекультивацию Новоселок. Готов заплатить 650 млн

Центр комплексного благоустройства объявил очередной аукцион на рекультивацию полигона Новоселок. Работы должны быть выполнены до октября 2022 года. Извещение о проведении аукциона опубликовано 29 мая, подрядчика выберут в июле.

Максимальная стоимость контракта — 654 млн рублей. Впрочем, согласно лимитам финансирования, в 2020 году выделят всего 500 тысяч рублей. На 2021-й заложено 323 млн, на 2022-й — 333 млн.



Согласно техзаданию, контракт предусматривает такие мероприятия, как устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя, технический этап рекультивации полигона и первоначальные мероприятия биологического этапа. Кроме того, включено устройство станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений, внутриплощадочные работы. Закончить надо до 30 октября 2022 года.

