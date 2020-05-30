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30.05.2020 15:14
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Смольный объявил новый аукцион на рекультивацию Новоселок. Готов заплатить 650 млн

Центр комплексного благоустройства объявил очередной аукцион на рекультивацию полигона Новоселок. Работы должны быть выполнены до октября 2022 года. Извещение о проведении аукциона опубликовано 29 мая, подрядчика выберут в июле.

Максимальная стоимость контракта — 654 млн рублей. Впрочем, согласно лимитам финансирования, в 2020 году выделят всего 500 тысяч рублей. На 2021-й заложено 323 млн, на 2022-й — 333 млн.

Согласно техзаданию, контракт предусматривает такие мероприятия, как устройство водоотводных каналов, хозяйственной зоны, пруда-накопителя, технический этап рекультивации полигона и первоначальные мероприятия биологического этапа. Кроме того, включено устройство станции очистки сточных вод, наружного электроснабжения очистных сооружений, внутриплощадочные работы. Закончить надо до 30 октября 2022 года.

Контракт относится к захваткам № 2 и 3. Напомним, контракт на первую захватку был заключен в 2018 году с компанией «Профистрой Северо-Запад» на сумму 755 млн рублей. В апреле Росприроднадзор назначил штраф Центру комплексного благоустройства за то, что на техническом этапе в теле полигона не были проложены специальные трубы для сбора свалочных газов. Рекультивация предусматривает 2 этапа — технический и биологический. На первый отводилось 3 года; в ходе него планируется выравнивание 35-метрового террикона и его закрытие защитным изолирующим слоем с применением современных материалов, строительство локальных очистных сооружений сточных вод и станции активной дегазации свалочных газов. К концу 2020 года собирались перейти к подготовке почвы, посеву травы и высадке деревьев.

Полигон «Новоселки» функционировал с 1972 года, на нем изначально размещались преимущественно твердые коммунальные отходы, а также частично производственные. Проблема дурного запаха в окрестностях Новоселок постоянно становилась предметом обращений граждан как минимум с 2012 года. В апреле 2017-го губернатор Георгий Полтавченко заявил, что до конца года полигон перестанет принимать необработанные отходы, после чего начнется 7-летний процесс рекультивации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

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