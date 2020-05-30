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30.05.2020 13:34
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Петербургским стритрейсерам снова придется ответить за ковид-диссидентство, а заодно и неправильную тонировку

С парковки в Василеостровском районе Петербурга из-за нарушения коронавирусных запретов в отдел полиции отправилась компания стритрейсеров. Уже на месте некоторым из них пришлось ответить и за неправильную тонировку.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 мая, накануне вечером сотрудники патрульно-постовой службы и дорожной полиции задержали десять человек — восемь парней и двух девушек — в возрасте от 20 до 27 лет, которых объединяет жажда скорости и любовь к уличным гонкам. Массовый сбор автомобилистов проходил без масок и перчаток, уточнили в региональном главке.

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье 8.6.1 петербургского закона об административных нарушениях. Кроме того, трое из них были привлечены к административной ответственности за нарушение правил тонировки.

Пристального внимания со стороны полиции петербургские гонщики удостоились после ночной вечеринки на парковке у «Газпром Арены» в Петербурге. Доступ к площадке для дрифта перекрыли, а организатора сходки отправили под административный арест.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

муматор
"жажда скорости и любовь к уличным гонкам" - ага, видел я вчера на набережной Лейтенанта Шмидта этих любителей. Пердят громко, а вот едут так себе.
RemyMartin
Девушек катастрофически не хватает, 2 на 8, ужас!
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