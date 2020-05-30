С парковки в Василеостровском районе Петербурга из-за нарушения коронавирусных запретов в отдел полиции отправилась компания стритрейсеров. Уже на месте некоторым из них пришлось ответить и за неправильную тонировку.



Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 30 мая, накануне вечером сотрудники патрульно-постовой службы и дорожной полиции задержали десять человек — восемь парней и двух девушек — в возрасте от 20 до 27 лет, которых объединяет жажда скорости и любовь к уличным гонкам. Массовый сбор автомобилистов проходил без масок и перчаток, уточнили в региональном главке.