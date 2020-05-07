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07.05.2020 15:22
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Собирал мусор, набрал вечеринку. Организатора тусовки ковид-диссидентов у «Газпром Арены» изолировали на 11 суток

Жителя Ростовской области, которого правоохранительные органы задержали накануне как организатора сбора дрифтеров на Крестовском острове, отправили под административный арест.

Как сообщает 7 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, 23-летнего Кирилла Троценко Петроградский районный суд привлек к административной ответственности по статье 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка) КоАП РФ.

На суде Троценко рассказал, что вечеринка — вышедший из-под контроля призыв собрать мусор у стадиона. По его словам, 30 апреля он два часа убирал мусор в районе «Сибур Арены», а 1 мая в канале Sibur Arena Chat мессенджера Telegram повесил пост с призывом собраться у стадиона для сбора имеющегося мусора.

Фото: Павео Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павео Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павео Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павео Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Он и сам приехал 1-го, просто посмотреть, так как стало любопытно. Позже понял, что народу становится очень много и что это плохо. И уехал. На суде мужчина уверял, что очень сожалеет о том, что не подумал о последствиях.

На суде было установлено, что на указанный канал подписаны 1168 человек, а в цели сбора слова «мусор» нет, а есть лишь «сходки», «автозвук», «будь» в нашем движении.

Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток.

Как писала «Фонтанка», Троценко вычислили по номерам машин, участвовавших в сборе, и видео. Сотрудники ДПС остановили около 13 часов 6 мая на Васильевском острове, составили протокол и попросили проехать в полицию Петроградского района.

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Комментарии (1)

260561981
отлично!
Всех остальных нед*умков, кто на сборище был и кого по камерам вычислили, отправить туда же вслед тоже неплохо
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