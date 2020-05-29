Смольный: Готовим целый ряд послаблений режима, но если заболеваемость будет расти — закрутим гайки обратно

Вице-губернатор Евгений Елин допустил, что если заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет вверх, то все ограничения вернутся. А пока в Смольном готовятся к лучшему.



«Конечно, допускается (возвращение ограничений). Но я бы хотел обратить внимание, что не так все плохо. У нас все-таки коэффициент распространения падает, мы считаем, что мы пик прошли, количество коек свободных у нас растет. Я не хочу внушать лишний оптимизм, но мы очень активно готовимся к тому, чтобы сделать целый ряд послаблений», — сказал он 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».