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29.05.2020 19:08
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Смольный: Готовим целый ряд послаблений режима, но если заболеваемость будет расти — закрутим гайки обратно

Вице-губернатор Евгений Елин допустил, что если заболеваемость коронавирусом в Петербурге пойдет вверх, то все ограничения вернутся. А пока в Смольном готовятся к лучшему.

«Конечно, допускается (возвращение ограничений). Но я бы хотел обратить внимание, что не так все плохо. У нас все-таки коэффициент распространения падает, мы считаем, что мы пик прошли, количество коек свободных у нас растет. Я не хочу внушать лишний оптимизм, но мы очень активно готовимся к тому, чтобы сделать целый ряд послаблений», — сказал он 29 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

При этом губернатор Александр Беглов, наоборот, не излучал оптимизма — он заявил, что коек в городе не хватает и «на плато мы еще не вышли».

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Комментарии (8)

260959231
К 24 июня режим ослабить, а после гайки закрутить. Верным путем идем.
И НИКОГО из города не выпущать!
Al20
Резьбу не сорвите на гайках.
kuk-vasyusha
Похоже гайки у них в голове!)))
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