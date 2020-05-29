Беглов: Мы еще не вышли на плато по коронавирусу. Число заболевших превышает число выздоровевших, коек не хватает
Петербург пока не вышел на плато по коронавирусу. Об этом 29 мая заявил губернатор города Александр Беглов во время посещения будущего стационара для пациентов с COVID-19 на улице Ленсовета.
«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.
Губернатор осмотрел новый стационар для пациентов с COVID-19, который создают на базе поликлиники № 42 на улице Ленсовета. Как писал ранее «Доктор Питер», в нем будет 240 коек, санпропускники и специально оснащенная переходная галерея между «чистой» и «грязной» зонами, места для дезинфекции машин скорой помощи и пандус для завоза пациентов. Работать в стационаре будут врачи и медсестры больницы № 20.
Кроме того, Беглов напомнил, что в «Ленэкспо» в ближайшее время введут еще почти 500 коек, причем начнут принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.