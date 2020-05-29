Беглов: Мы еще не вышли на плато по коронавирусу. Число заболевших превышает число выздоровевших, коек не хватает

Петербург пока не вышел на плато по коронавирусу. Об этом 29 мая заявил губернатор города Александр Беглов во время посещения будущего стационара для пациентов с COVID-19 на улице Ленсовета.



«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.

