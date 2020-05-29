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29.05.2020 18:43
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Беглов: Мы еще не вышли на плато по коронавирусу. Число заболевших превышает число выздоровевших, коек не хватает

Петербург пока не вышел на плато по коронавирусу. Об этом 29 мая заявил губернатор города Александр Беглов во время посещения будущего стационара для пациентов с COVID-19 на улице Ленсовета.

«Мы увеличили в несколько раз коечный фонд для среднетяжелых и тяжелых больных. Сегодня в нашем распоряжении более 10 тысяч коек, что практически в два раза превышает требования Минздрава. Но этого все равно недостаточно, потому что сегодня число заболевших превышает число выздоровевших. Пока эта тенденция сохраняется, мы еще не вышли на плато», — приводит пресс-служба Смольного слова Беглова.

Губернатор осмотрел новый стационар для пациентов с COVID-19, который создают на базе поликлиники № 42 на улице Ленсовета. Как писал ранее «Доктор Питер», в нем будет 240 коек, санпропускники и специально оснащенная переходная галерея между «чистой» и «грязной» зонами, места для дезинфекции машин скорой помощи и пандус для завоза пациентов. Работать в стационаре будут врачи и медсестры больницы № 20.

Кроме того, Беглов напомнил, что в «Ленэкспо» в ближайшее время введут еще почти 500 коек, причем начнут принимать пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением болезни.

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Комментарии (9)

pitmenspb
По моим наблюдениям - последние провалы администрации СПб и Беглова:
1. Не налажено массовое тестирование населения на ковид.
2. Не налажено оперативное получение результатов тестов по ковиду.
3. Лаборатории при стационарах ждут аккредитацию на тесты ковид месяцы.
4. Не упрощена бумажная волокита с больными на время пандемии.
5. Личным примером - показывает как надо игнорировать свое распоряжение по СИЗ-ам для горожан.
6. Сажает на изоляцию возрастных горожан - обрекая их на гиподинамию, ухудшение иммунитета и обострение хронических болезней, затем пожилым, просидевшим 2 с лишним месяца с ослабленным иммунитетом разрешают выходить на прогулки - не обеспечив их сизами, накинув 800 рублей к пенсии.
7. Разрушение плановой медицинской помощи граждан - люди начинают заниматься самолечением.
8. Не обеспечил бесплатную раздачу перчаток и масок в городе малоимущим горожанам.
9. Не построено ни одной новой нормальной инфекционной больницы городом.
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итого - коек не будет свободных!
Al20
Здоровые люди в больницах по 2-3 недели ждут отрицательных тестов. Так и 20000 коек не хватит.
Одна сказала недумая про 50% запас, а этот теперь арифметикой занимается.
bubor
Если к 9028 коек добавить 240, а потом ещё 500 то получиться 9768, а это меньше 10000. Кто то ни умеет считать?
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