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29.05.2020 18:28
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Создатели «Адмирала Кузнецова» придумали первое почти на 100% отечественное грузовое судно. Получилось брутально

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала свой первый проект грузового судна, которое будет почти на 100% произведено из российских комплектующих. Оно получило название «Финвал-8000» и отличается брутальным дизайном. На рендерах стоит значок петербургского «Невского ПКБ» — старейшего в стране бюро надводного военного кораблестроения, ответственного в том числе за появление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Как сообщила 29 мая пресс-служба корпорации, судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, контейнеров в самих трюмах и на крышках люков трюмов, опасных грузов и будет иметь класс река-море. Максимальный дедвейт — около 8 тысяч тонн.

Фото: ОСК
Фото: ОСК
Фото: ОСК
Фото: ОСК

«Для данного сегмента рынка характерны два фактора. Во-первых, суда этого класса активно эксплуатируются, и, поскольку многие из них имеют возраст более 40 лет, идёт их постепенное списание. Во-вторых, параллельно с выбытием старой техники по отечественным и зарубежным проектам строятся новые суда, отвечающие современным потребностям судовладельцев. Часть из них создаётся на верфях ОСК. Мы накопили достаточный опыт и готовы предложить судоходным компаниям эффективное в эксплуатации и привлекательное по цене судно смешанного плавания», — заявил президент ОСК Алексей Рахманов.

По его словам, сейчас уже существует дизайн-проект и технический проект судна, который представлен в Российский морской регистр судоходства. При условии оперативного решения всех административных вопросов потенциальный заказчик сможет получить головное судно уже в 2021 году.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

hmkv
Первое отечественное грузовое... И максимальный дедвейт... Кто же такое пишет???
КириллП
У меня ощущение, что выглядит топорнее ВБ )))
krasnonosov
Коряво обрезать в автокаде надстройку на проекте "Волго-Балт" которому исполнится 60 лет в обед, распечатать получившиеся картинки на цветном принтере теперь называется "придумать новое судно"?
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