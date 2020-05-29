Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала свой первый проект грузового судна, которое будет почти на 100% произведено из российских комплектующих. Оно получило название «Финвал-8000» и отличается брутальным дизайном. На рендерах стоит значок петербургского «Невского ПКБ» — старейшего в стране бюро надводного военного кораблестроения, ответственного в том числе за появление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».



Как сообщила 29 мая пресс-служба корпорации, судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, контейнеров в самих трюмах и на крышках люков трюмов, опасных грузов и будет иметь класс река-море. Максимальный дедвейт — около 8 тысяч тонн.