Десятое действие может стать фатальным: ГИБДД назвала ключевой фактор ДТП

Один из главных факторов, провоцирующих аварии, по данным ГИБДД, это отвлечение внимания водителя.

Как сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на слова замглавы ГИБДД Олега Понарьина, более 90% ДТП происходят прямо или косвенно из-за того, что участники дорожного движения (водители, пешеходы, даже пассажиры) недооценили ситуацию. «Правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнера по дорожному движению — это очень важно», — отмечает Понарьин.

По его словам, человек может одновременно осуществлять от 5 до 9 действий, например включать поворотник, маневрировать и тормозить. А если он отвлекается на аудиосистему, пассажира, телефон, то количество действий может превысить девять. «Мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении», — подчеркнул замглавы ГИБДД.