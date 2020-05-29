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29.05.2020 16:34
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Десятое действие может стать фатальным: ГИБДД назвала ключевой фактор ДТП

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

Один из главных факторов, провоцирующих аварии, по данным ГИБДД, это отвлечение внимания водителя.

Как сообщает 29 мая ТАСС со ссылкой на слова замглавы ГИБДД Олега Понарьина, более 90% ДТП происходят прямо или косвенно из-за того, что участники дорожного движения (водители, пешеходы, даже пассажиры) недооценили ситуацию. «Правильно оценить свои возможности, оценить возможности партнера по дорожному движению — это очень важно», — отмечает Понарьин.

По его словам, человек может одновременно осуществлять от 5 до 9 действий, например включать поворотник, маневрировать и тормозить. А если он отвлекается на аудиосистему, пассажира, телефон, то количество действий может превысить девять. «Мы должны прийти к пониманию, что лишнее отвлечение избыточно, оно вредит собственному здоровью и здоровью окружающих, потому нужно сосредоточиваться на дорожном движении», — подчеркнул замглавы ГИБДД.

Отвлечение внимания стало одним из ключевых факторов ДТП на фоне динамичного развития технологий, в том числе в сфере коммуникаций и IT. «Участникам дорожного движения необходимо осознать и перестать недооценивать эту проблему, помнить обо всех опасных факторах, провоцирующих отвлечение внимания, и развивать в себе умение концентрироваться на окружающей реальности, не переключая внимание с дорожной ситуации на что-либо или на кого-либо», — отмечается в информационных материалах ГИБДД, распространённых на пресс-конференции в ТАСС.

В связи с этим летом и осенью планируется провести социальную кампанию «Внимание на дорогу». По итогам исследований для каждой аудитории разработан «комплекс тематических обучающих мероприятий, с помощью которых информация будет донесена до участников дорожного движения в наиболее доступной форме».

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb / Архив

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Комментарии (8)

alpi
Много факторов влияющих на безопасность, но основной - инфраструктура, дороги наши спроектированы при царе горохе и только носят гордое название шоссе, а на деле узкоколейка. Если дороги будут по две полосы мин в одну сторону и потоки разделены ограждением или широким газоном- это основной ключ к успеху, если говорить не про город.
anton_5e4ce287df2dc
Больше всего водители отвлекаются даже не на телефон, а на камеры скорости
Wm_destroy
Если серьезно, по моему, главный виновник аварий - плохая подготовка водителей. Виной тому - совершенство транспортных средств. Едет человек за рулем как дома на диване. Подвеска мягкая, шума нет, автомат, АБС-ЕСП, парктроник, камеры, круиз. Веря во все эти чудеса человек невольно расслабляется. Еще один фактор - слишком много автотранспорта при неподготовленной инфраструктуре. Не аварий много, много кандидатов. В 80-е по нашему проспекту проезжали днем 5-10 машин. А в случае аварии собиралась большущая толпа зевак. Происходило это раз в несколько недель. Сейчас проезжает минимум сотня. Аварии каждый день. Статистика!
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