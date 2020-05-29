Каждый второй гражданин РФ (49%) отрицательно относится к предоставлению возможности голосовать на выборах дистанционно, через интернет. «Скорее одобряют» законодательную новеллу 46% россиян. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает ВЦИОМ.

Фото: wciom.ru

Количество противников такого понимания конституционного права россиян избирать власть тем больше, чем старше респонденты. Если среди молодёжи до 24 лет против голосования онлайн выступает лишь каждый четвёртый (26%), то среди граждан старше 60 лет уже больше половины (53%). В гендерном отношении против «демократии по интернету» чаще выступают мужчины (55%), чем женщины (44%).



Если уже на следующих выборах можно будет выбрать удобный способ голосования, то две трети россиян (69%) останутся преданными классическому бумажному бюллетеню. Причём доля «ретроградов» за прошедший год выросла сразу на 12%. Количество сторонников голосования через интернет, напротив, демонстрирует минимум за год. Сегодня выбрать себе власть с помощью клика на клавиатуре готовы только 23% граждан РФ. По почте всего 2%.

Фото: wciom.ru

Подавляющее большинство противников электронного голосования говорят, что опасаются «умышленных манипуляций». На потенциальное «мошенничество» при электронной демократии указали 60% собеседников государственной службы социологии. 28% не верят в техническую надёжность электронных систем для голосования и учёта результатов. Каждый пятый россиянин (21%) не верит, что будет сохранена тайна волеизъявления.

Фото: wciom.ru

Опрос был проведён 19 мая 2020 года среди 1600 совершеннолетних респондентов.

Ранее соавтор законодательных нововведений, которые позволяют властям организовать голосование с помощью интернета или почты, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Вяткин в интервью «Фонтанке» утверждал, что все заявления о подготовке фальсификаций безосновательны.