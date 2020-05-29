Активистов, задержанных у Гостиного двора во время пикетов, отпустили с протоколами о нарушении режима самоизоляции

Активистов, задержанных накануне у Гостиного двора за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, отпустили в ночь на 29 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил пресс-секретарь петербургского отделения Либертарианской партии Денис Луговский.



«Активистка "Весны" Соня Уляшева отпущена. В итоге на всех задержанных были составлены протоколы по статье 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», — написал Луговский в twitter. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил собеседник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

