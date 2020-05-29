Активистов, задержанных у Гостиного двора во время пикетов, отпустили с протоколами о нарушении режима самоизоляции
Активистов, задержанных накануне у Гостиного двора за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, отпустили в ночь на 29 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил пресс-секретарь петербургского отделения Либертарианской партии Денис Луговский.
«Активистка "Весны" Соня Уляшева отпущена. В итоге на всех задержанных были составлены протоколы по статье 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», — написал Луговский в twitter. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил собеседник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Также пресс-секретарь ЛПР добавил, что гражданину Белоруссии, который вступил в спор с полицией, вменяют ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
О том, как происходило задержание активистов и иностранца, — читайте в материале «Фонтанки».
Акции в Москве и Петербурге спровоцировало задержание журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который встал в пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции». В условиях коронавируса одиночный пикет стал правонарушением как массовое мероприятие. За игнорирование режима повышенной готовности суд отправил Азара под административный арест на 15 суток.