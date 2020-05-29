FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 12:04
1
Печать

Активистов, задержанных у Гостиного двора во время пикетов, отпустили с протоколами о нарушении режима самоизоляции

Активистов, задержанных накануне у Гостиного двора за одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара, отпустили в ночь на 29 мая. Об этом в своих соцсетях сообщил пресс-секретарь петербургского отделения Либертарианской партии Денис Луговский.

«Активистка "Весны" Соня Уляшева отпущена. В итоге на всех задержанных были составлены протоколы по статье 8.6.1 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"», — написал Луговский в twitter. Эту информацию «Фонтанке» подтвердил собеседник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также пресс-секретарь ЛПР добавил, что гражданину Белоруссии, который вступил в спор с полицией, вменяют ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

О том, как происходило задержание активистов и иностранца, — читайте в материале «Фонтанки».

Акции в Москве и Петербурге спровоцировало задержание журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который встал в пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции». В условиях коронавируса одиночный пикет стал правонарушением как массовое мероприятие. За игнорирование режима повышенной готовности суд отправил Азара под административный арест на 15 суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

ussr_forever
а полиция соблюла их права на дистанцирование? всех пикетчиков рассадили в автоЗЭК так, чтобы соблюдалась дистанция, указанная в действующих Постановлениях Губернатора и РосПотребНадзора?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний