Минобороны России сообщило о вылеченных от COVID-19 военных. До армии не доехали три призывника

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 328 человек", - сообщили в военном ведомстве.

Минобороны России обновило данные о противодействии новой коронавирусной инфекции внутри военного ведомства, rоличество выздоровевших после инфицирования СОVID-19 в российской армии и военных учебных заведениях с марта по 28 мая составляет более 3,3 тыс. человек, в это число входят 120 военнослужащих, выздоровевших за прошедшие сутки.

По данным военного ведомства, число военнослужащих, заразившихся коронавирусом, по состоянию на 28 мая составляет 1 535. В вузах Минобороны зарегистрированы 495 случаев заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 381 случай среди гражданского персонала.



Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала ВС РФ после прохождения лечения выздоровели два человека. Общая численность выздоровевших гражданских сотрудников (нарастающим итогом) увеличилась до 243 человека, уточнили в ведомстве.



Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, в состоянии средней тяжести пять человек.



По состоянию на 28 мая из военных комиссариатов в вооруженные силы направлено более 2,7 тыс. человек, на призывные и сборные пункты не допущено три человека после тестирования.