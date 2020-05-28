Петербуржцы не готовы пропускать теплые деньки после холодного начала мая. Даже если за теплым утром следует дождливый полдень.



Самоизолированную в купальнике, ловящую редкие для Петербурга солнечные лучи, заметил читатель «Фонтанки» около 11 часов 28 мая на газоне рядом со Смольным собором. Вдали от мест массового скопления загорающих она обошлась нашлепкой на нос вместо предписанных маски и перчаток.

