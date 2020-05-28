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Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

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28.05.2020 16:50
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Фото дня: Самоизоляция по-петербургски

Петербуржцы не готовы пропускать теплые деньки после холодного начала мая. Даже если за теплым утром следует дождливый полдень.

Самоизолированную в купальнике, ловящую редкие для Петербурга солнечные лучи, заметил читатель «Фонтанки» около 11 часов 28 мая на газоне рядом со Смольным собором. Вдали от мест массового скопления загорающих она обошлась нашлепкой на нос вместо предписанных маски и перчаток.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Как обещают Петербургу синоптики, антициклон плотно обосновался в наших краях и обещает почти летнюю погоду.

28 мая днём в Санкт-Петербурге возможны кратковременные дожди, ветер умеренный. Тепло даже ночью — плюс 9–11 градусов, а днём вообще 17–19.

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Комментарии (10)

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Вот ведь какая тяга к зарабатыванию рака кожи. Даже короновирус ее не берет.
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Доверчивый_5e4ce296a0900
А те, кого это возмущает, могут объяснить какую опасность для общества представляет данная гражданка в этой ситуации?
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