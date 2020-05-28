Подробности ДТП с пешеходом, произошедшего утром 28 мая в Калининском районе Петербурга, оказались почти детективной историей. Началось все еще накануне - с небольшого ДТП.



Как сообщает «Дорожный инспектор», 27 мая в Выборгском районе Петербурга произошло мелкое ДТП с участием «ГАЗели» и еще одного автомобиля. Водители начали оформлять документы, но «потеряли друг друга из вида», и авария осталась недооформленной.

Пострадавший водитель, вероятно, запомнил данные второго участника, нашел его в Калининском районе и утром 28 мая пришел разбираться. В какой-то момент водитель «ГАЗели» решил уехать, а потерпевший попытался залезть в фургон через боковое окно, но не удержался и упал под колеса. В результате начавший движение автомобиль его переехал.