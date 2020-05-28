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28.05.2020 13:54
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ДТП на Непокоренных оказалось с предысторией. Попытка разобраться после аварии закончилась под колесами «ГАЗели»

Подробности ДТП с пешеходом, произошедшего утром 28 мая в Калининском районе Петербурга, оказались почти детективной историей. Началось все еще накануне - с небольшого ДТП.

Как сообщает «Дорожный инспектор», 27 мая в Выборгском районе Петербурга произошло мелкое ДТП с участием «ГАЗели» и еще одного автомобиля. Водители начали оформлять документы, но «потеряли друг друга из вида», и авария осталась недооформленной.

Пострадавший водитель, вероятно, запомнил данные второго участника, нашел его в Калининском районе и утром 28 мая пришел разбираться. В какой-то момент водитель «ГАЗели» решил уехать, а потерпевший попытался залезть в фургон через боковое окно, но не удержался и упал под колеса. В результате начавший движение автомобиль его переехал.

Произошло это около 10 часов утра на проспекте Непокоренных. 48-летний мужчина в результате получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

Maalex
Неадекватная оценка важности имущества и ценности собственного организма собственником. Вместо ремонта железа,даже если на сотню тысяч,останется инвалидом? Без возможности заработать деньги.
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