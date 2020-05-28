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28.05.2020 12:52
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Водитель «ГАЗели» с 8-летним стажем сбил пешехода на проспекте Непокоренных

В ДТП в Калининском районе Петербурга утром 28 мая серьезно пострадал пешеход. Мужчина попал под машину вне «зебры».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 10 часов утра у дома 47 по проспекту Непокоренных. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «ГАЗель» вне зоны пешеходного перехода сбил 48-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. В ГИБДД отмечают, что водительский стаж автомобилиста — с 2011 года.

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