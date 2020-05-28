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28.05.2020 11:08
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«Крайняя мера». Смольный накажет еще 12 магазинов за торговлю товарами не первой необходимости

Комитет по контролю за имуществом Петербурга нашел нарушение режима повышенной готовности в 12 магазинах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в ходе рейда были проверены 16 торговых объектов.

В большинстве торговых точек соблюдаются обязательные меры безопасности: посетители и персонал носят маски, соблюдается безопасная дистанция и ограничения по количеству посетителей.

Но многие продолжили продавать продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Нарушения были выявлены в магазинах сети Fix Price (на Сытнинской площади, в Транспортном переулке, на Измайловском проспекте и на улице Циолковского), в магазине «Улыбка радуги» (на улице Шевченко), в магазинах «Петрович» (на Индустриальном проспекте и улице Планерной), в магазине сети «ОБИ» (на Лахтинском проспекте) и в магазинах DNS (на проспектах Энгельса и Культуры), а также в магазинах сети «Леруа Мерлен» (на проспектах Испытателей и Культуры). Там продавались посуда, бижутерия, игрушки, канцтовары, инструменты, текстильные изделия, сумки, одежда, книги, косметика, сантехника, постельное белье, мебель, электротовары и «прочие бытовые принадлежности».

Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом правительства Санкт-Петербурга

Ранее «Фонтанка» сообщала, что прошлая проверка на предмет наличия таких товаров обошла стороной магазины «Леруа Мерлен». «Индульгенцией» мог послужить статус системообразующего предприятия.

В ККИ утверждают, что преференций или особых условий нет ни у кого. «Введенные на территории города временные ограничения обязательны к соблюдению для каждого», — сообщили в ведомстве.

Но составление протокола об административном правонарушении — это крайняя мера, подчеркивают в ККИ. «С нарушителями обязательно проводится разъяснительная работа о необходимости неукоснительного соблюдения временных запретов (ограничений) и неотвратимости наказания в случае нарушения режима повышенной готовности», — отметили в пресс-службе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (21)

daisychain
Как же вы уже достали со своей коронавирусной истерикой!
Всех держиморд самих заставить жить на одних товарах первой необходимости. Пусть жрут туалетную бумагу, пьют туалетную бумагу, заправляют машины из туалетной бумаги туалетной бумагой, работают за столом из упаковок памперсов.
***_555
Чинушьё и держиморды дорвались до влажных мечт - не пущать и карать.
Ivanov11
Это называется помощь бизнесу от власти ? А проверяющие понимают , что их зарплата зависит от налогов , которые удастся собрать с бизнеса ? Или совсем хронический коронавирус головного мозга у чиновников ?
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