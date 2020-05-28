Комитет по контролю за имуществом Петербурга нашел нарушение режима повышенной готовности в 12 магазинах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в ходе рейда были проверены 16 торговых объектов.



В большинстве торговых точек соблюдаются обязательные меры безопасности: посетители и персонал носят маски, соблюдается безопасная дистанция и ограничения по количеству посетителей.



Но многие продолжили продавать продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости. Нарушения были выявлены в магазинах сети Fix Price (на Сытнинской площади, в Транспортном переулке, на Измайловском проспекте и на улице Циолковского), в магазине «Улыбка радуги» (на улице Шевченко), в магазинах «Петрович» (на Индустриальном проспекте и улице Планерной), в магазине сети «ОБИ» (на Лахтинском проспекте) и в магазинах DNS (на проспектах Энгельса и Культуры), а также в магазинах сети «Леруа Мерлен» (на проспектах Испытателей и Культуры). Там продавались посуда, бижутерия, игрушки, канцтовары, инструменты, текстильные изделия, сумки, одежда, книги, косметика, сантехника, постельное белье, мебель, электротовары и «прочие бытовые принадлежности».