«Коммерсант»: Facebook и Twitter не стали платить штраф в 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Судебным приставам переданы документы о взыскании с компаний Facebook и Twitter штрафов в 4 млн рублей за отказ переносить серверы с данными пользователей в Россию. Как сообщает 28 мая «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, организации вовремя не заплатили указанные суммы.



Штрафы были назначены в середине февраля по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (часть 8 статьи 13.11 КоАП). Обе компании обжаловали это решение, но суд им отказал. В течение 60 дней ни Facebook, ни Twitter исполнять постановление не стали.

