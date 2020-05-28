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28.05.2020 10:09
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«Коммерсант»: Facebook и Twitter не стали платить штраф в 4 млн рублей за отказ перенести серверы в Россию

Судебным приставам переданы документы о взыскании с компаний Facebook и Twitter штрафов в 4 млн рублей за отказ переносить серверы с данными пользователей в Россию. Как сообщает 28 мая «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, организации вовремя не заплатили указанные суммы.

Штрафы были назначены в середине февраля по статье о нарушении законодательства в области персональных данных (часть 8 статьи 13.11 КоАП). Обе компании обжаловали это решение, но суд им отказал. В течение 60 дней ни Facebook, ни Twitter исполнять постановление не стали.

Ранее обе соцсети уже штрафовали по статье 13.11 КоАП, однако сумма штрафа тогда составляла три тысячи рублей. В ноябре прошлого года Госдума увеличила взыскания за подобное правонарушение до 18 млн рублей.

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Комментарии (11)

f0ntan
Роскомнадзор заблокирует их на территории РФ. ФСБук и Твиттер, со своей стороны, удалят у себя все российские аккаунты. Они и так постоянно этим занимаются, удаляя российские аккаунты. Ради мести могут удалить все.
ussr_forever
ну и молодцы, нормальные люди держат всю инфу на сервера за рубежом, куда лапы чинуш, а также министерств и ведомств с их роскомпозором добраться не могут, а соответственно там инфа хранится более надёжным и защищённым способом.... подумаешь АНБ увидит фотки вас с любовницей - им-то на это пофиг... другое дело если компромат на вас всплывёт тут - тогда и браку хана, и развод, и алименты до 18-летия выплачивать, или мвд и фсб будут из вас верёвки вить... а так можно хранить секреты в более безопасном месте, и тут ничего не всплывёт, и будете вы жить долго и счастливо с Аней, Олей, Ирой, Настей, главное не забудьте пароль на телефон ставить от жены... =)))))
260657101
Здесь могла бы быть шутка, про рекомендацию заблокировать Роскомнадзору, одну из частей тела, но судя по уровню компаний, блокировать этот орган, будет орган уровнем выше Роскомнадзора.
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