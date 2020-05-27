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27.05.2020 17:05
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Роспотребнадзор разрешил заниматься реабилитацией перенесших коронавирус в Петербурге. Но только после двух отрицательных тестов

Главный санитарный врач города Наталья Башкетова разрешила в Петербурге проводить реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию. Соответствующее постановление опубликовано 27 мая на сайте Роспотребнадзора.

«Снять с 27 мая 2020 г. запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом COVID-19, с подтвержденными двухкратными отрицательными результатами лабораторного обследования», — гласит постановление.

Текст постановления<br>Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Башкетова, таким образом, вносит изменения в собственное постановление от 23 марта «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Петербурге». Напомним, Роспотребнадзор запрещал любые санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. В постановление пока вносились изменения только для детей, которые остались без присмотра родителей из-за коронавируса или оказались в сложной жизненной ситуации во время эпидемии COVID-19, — их разрешили размещать в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи семье и детям.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

OlgaBo
Перевожу на человеческий: Роспотребнадзор формально убрал пункт в постановлениях, мешающий нашему сугубо внутреннему туризму хотя бы по санаторно-ориентированным отелям. По задумке, при закрытых границах люди будут тратить деньги внутри страны на отдыхе, что очень удобно. Осторожно, границы закрываются и постепенно превращаются в железный занавес под видом заботы о гражданах.
LiChaBaTa
Перевожу на человеческий: Роспотребнадзор разрешил людям жить дальше. Спасибо ему.
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