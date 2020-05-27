Роспотребнадзор разрешил заниматься реабилитацией перенесших коронавирус в Петербурге. Но только после двух отрицательных тестов
Главный санитарный врач города Наталья Башкетова разрешила в Петербурге проводить реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию. Соответствующее постановление опубликовано 27 мая на сайте Роспотребнадзора.
«Снять с 27 мая 2020 г. запрет на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших пневмонию, в том числе вызванную коронавирусом COVID-19, с подтвержденными двухкратными отрицательными результатами лабораторного обследования», — гласит постановление.
Башкетова, таким образом, вносит изменения в собственное постановление от 23 марта «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Петербурге». Напомним, Роспотребнадзор запрещал любые санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. В постановление пока вносились изменения только для детей, которые остались без присмотра родителей из-за коронавируса или оказались в сложной жизненной ситуации во время эпидемии COVID-19, — их разрешили размещать в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи семье и детям.