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21.05.2020 11:55
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Главный санитарный врач по Петербургу сделала исключение для детей в перечне коронавирусных ограничений

Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова оперативно отреагировала на обращение Смольного по ситуации с детьми, которые остались без присмотра родителей из-за коронавируса или оказались в сложной жизненной ситуации во время эпидемии COVID-19.

В постановлении, запрещающем прием новых пациентов в учреждения социальной защиты, уже сделано исключение. Теперь таких детей можно размещать в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи семье и детям. Но предварительно их будут обследовать на коронавирус с обязательной 14-дневной изоляцией.

Как ранее сообщала «Фонтанка», вице-губернатор Олег Эргашев направил главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой письмо с предложением изменить распоряжение от 5 апреля об ограничительных мерах в связи с коронавирусом таким образом, чтобы город смог помочь оставшимся без присмотра заболевших родителей детям. Распоряжение запрещает санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в Петербурге в связи с пандемией нового коронавируса.

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Комментарии (2)

SERGEY111
Все жители нашего города во славу рпн - три раза лбом об пол .
LGlo
>> Но предварительно их будут обследовать на коронавирус с обязательной 14-дневной изоляцией.

Интересно, как они себе представляют процесс изоляции для детей?
Любой возраст в камеры-одиночки рассадят, начиная с новорожденных?
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