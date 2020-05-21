Главный санитарный врач по Петербургу сделала исключение для детей в перечне коронавирусных ограничений
Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова оперативно отреагировала на обращение Смольного по ситуации с детьми, которые остались без присмотра родителей из-за коронавируса или оказались в сложной жизненной ситуации во время эпидемии COVID-19.
В постановлении, запрещающем прием новых пациентов в учреждения социальной защиты, уже сделано исключение. Теперь таких детей можно размещать в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи семье и детям. Но предварительно их будут обследовать на коронавирус с обязательной 14-дневной изоляцией.
Как ранее сообщала «Фонтанка», вице-губернатор Олег Эргашев направил главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой письмо с предложением изменить распоряжение от 5 апреля об ограничительных мерах в связи с коронавирусом таким образом, чтобы город смог помочь оставшимся без присмотра заболевших родителей детям. Распоряжение запрещает санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в Петербурге в связи с пандемией нового коронавируса.