Главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталья Башкетова оперативно отреагировала на обращение Смольного по ситуации с детьми, которые остались без присмотра родителей из-за коронавируса или оказались в сложной жизненной ситуации во время эпидемии COVID-19.

В постановлении, запрещающем прием новых пациентов в учреждения социальной защиты, уже сделано исключение. Теперь таких детей можно размещать в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи семье и детям. Но предварительно их будут обследовать на коронавирус с обязательной 14-дневной изоляцией.