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27.05.2020 22:25
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Zasidelis. Петербургские граффитисты украсили уже знакомую им стену на Греческом проспекте

Динозавр с трубкой и в костюме - так выглядит новое творение команды граффитистов из HoodGraff в центре Петербурга. Над головами в процессе творчества они заметили «агента ГАТИ».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Итог своей новой работы на стене силовой подстанции у дома 1 по Греческому проспекту художники показали в соцсетях 27 мая. Изображение дополняет надпись Zasidelis и «питерюрский период».

Ранее на этой же стене красовался портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, но из-за чьих-то жалоб в конце прошлого года стараниями коммунальщиков он превратился в черное пятно. В процессе работы над новым граффити художники на крыше соседнего здания засняли голубя и окрестили его в сториз на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».

Работы HoodGraff исчезают не только с помощью валиков коммунальных служб. Первоапрельскую шутку художников у дома 37 по Литейному проспекту закрасили неизвестные женщины в штатском - так под краской исчезли герои мини-сериала «Крутое пике».

Война завхозов с художниками в последние дни особенно ощущается напротив дома Мурузи, в котором расположен музей Бродского. Стена с закрашенным портретом поэта превратилась в новую достопримечательность.

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Комментарии (2)

Pilat
Красиво рисуют.....
Только им бы чуток креатива добавить, и тогда никто бы их творчество не закрашивал.
Есть очень простой способ. Сам его применял на практике.
Но не расскажу, не просите :-)
krasnonosov
Это в честь ленинградского актера Сергея Юрского что ли?
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