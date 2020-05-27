Итог своей новой работы на стене силовой подстанции у дома 1 по Греческому проспекту художники показали в соцсетях 27 мая. Изображение дополняет надпись Zasidelis и «питерюрский период».



Ранее на этой же стене красовался портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, но из-за чьих-то жалоб в конце прошлого года стараниями коммунальщиков он превратился в черное пятно. В процессе работы над новым граффити художники на крыше соседнего здания засняли голубя и окрестили его в сториз на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».

