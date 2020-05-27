Zasidelis. Петербургские граффитисты украсили уже знакомую им стену на Греческом проспекте
Динозавр с трубкой и в костюме - так выглядит новое творение команды граффитистов из HoodGraff в центре Петербурга. Над головами в процессе творчества они заметили «агента ГАТИ».
Итог своей новой работы на стене силовой подстанции у дома 1 по Греческому проспекту художники показали в соцсетях 27 мая. Изображение дополняет надпись Zasidelis и «питерюрский период».
Ранее на этой же стене красовался портрет блюзового музыканта Би Би Кинга, но из-за чьих-то жалоб в конце прошлого года стараниями коммунальщиков он превратился в черное пятно. В процессе работы над новым граффити художники на крыше соседнего здания засняли голубя и окрестили его в сториз на своей странице в Instagram «агентом ГАТИ».
Работы HoodGraff исчезают не только с помощью валиков коммунальных служб. Первоапрельскую шутку художников у дома 37 по Литейному проспекту закрасили неизвестные женщины в штатском - так под краской исчезли герои мини-сериала «Крутое пике».
Война завхозов с художниками в последние дни особенно ощущается напротив дома Мурузи, в котором расположен музей Бродского. Стена с закрашенным портретом поэта превратилась в новую достопримечательность.