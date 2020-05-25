«Хеликс» нашел антитела к коронавирусу у 12% сдавших анализы петербуржцев. Теперь служба расширяет тестирование
Лабораторная служба «Хеликс» с 26 мая запускает анализ, показывающий наличие или отсутствие антител IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе компании.
Тестирование на наличие специфических иммуноглобулинов M в крови будет проводиться вместе с анализом на COVID-19. При этом его также можно будет использовать с анализом на антитела класса G, который «Хеликс» проводит с 16 марта. Последние связывают с наличием иммунитета к вирусу.
«При отрицательном результате исследования на IgG, но обнаружении IgM-антител, можно говорить о недавно перенесенной либо активно текущей инфекции и рекомендовать повторное тестирование на IgG через 1-2 недели для определения наличия защитного иммунитета», - пояснили в компании.
Цена анализа на антитела класса М для граждан составит 1600 рублей без учета стоимости взятия биоматериала – венозной крови. Срок выполнения теста составит до двух суток, не считая день сдачи анализа.
С 16 по 24 мая анализ на наличие иммуноглобулинов типа G в центрах «Хеликс» выполнили более 16 тыс. человек. Среди них защитный иммунитет обнаружился у 15% москвичей, 12% петербуржцев, 11% жителей Екатеринбурга и Свердловской области, а также 10% жителей Краснодара.
Также с 25 мая к анализам на антитела класса М приступит компания «Инвитро», об этом сказано на ее сайте. Стоимость исследования составит от 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Лабораторная служба проводит тестирование на антитела IgG с 18 мая. Как ранее сообщал ТАСС, каждый седьмой тест, проведенный «Инвитро» показал наличие антител класса G. Всего были протестированы более 40 тыс. человек.