«Хеликс» нашел антитела к коронавирусу у 12% сдавших анализы петербуржцев. Теперь служба расширяет тестирование

Лабораторная служба «Хеликс» с 26 мая запускает анализ, показывающий наличие или отсутствие антител IgM к коронавирусу SARS-CoV-2, возбудителю COVID-19. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе компании.

Тестирование на наличие специфических иммуноглобулинов M в крови будет проводиться вместе с анализом на COVID-19. При этом его также можно будет использовать с анализом на антитела класса G, который «Хеликс» проводит с 16 марта. Последние связывают с наличием иммунитета к вирусу.

«При отрицательном результате исследования на IgG, но обнаружении IgM-антител, можно говорить о недавно перенесенной либо активно текущей инфекции и рекомендовать повторное тестирование на IgG через 1-2 недели для определения наличия защитного иммунитета», - пояснили в компании.