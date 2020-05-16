С 16 мая «Хеликс» запускает тестирование на антитела к COVID-19. В Москве такие тесты делает государство бесплатно

«Хеликс» начинает выполнять анализ, дающий ответ о наличии или отсутствии антител IgG к коронавирусу SARS-CoV-2. Тестирование будет доступно розничным клиентам компании в более чем 350 центрах «Хеликс» по всей России, а также корпоративным партнерам — частным и государственным медицинским учреждениям.

Цена анализа для физических лиц будет едина во всех регионах и составит 1600 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Биоматериал для исследования — венозная кровь. Срок выполнения анализа — до 2-х суток, не считая день сдачи анализа.



Для выполнения теста на IgG будут использоваться тест-системы производства ФГБУ «НМИЦ гематологии», метод исследования — иммуноферментный анализ (ИФА). Чувствительность теста — более 95 % , специфичность — 98 % .

«На данный момент мы видим определение именно IgG-антител как ключевую потребность рынка, — заявил медицинский директор «Хеликс» Дмитрий Денисов. — Выявление людей с иммунитетом к вирусу позволит постепенно снижать меры по самоизоляции и обеспечить для части людей возможность возвращения к работе. Безусловно, в настоящее время нет достоверных данных о том, образуется ли стойкий иммунитет к возбудителю, и какая именно концентрация специфических антител в крови является достаточной для полноценной длительной защиты от повторного заражения. Однако именно массовое тестирование на наличие антител в крови и определение их концентрации позволит в будущем получить такие данные и использовать их в научных исследованиях».

В ближайшее время «Хеликс» планирует запустить также количественный тест на IgG. Для выполнения исследования компания будет использовать тест-системы DiaSorin (Италия), метод исследования — иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) на оборудовании того же производителя — LIAISON XL.

