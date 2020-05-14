Москвичей бесплатно протестируют на «коллективный иммунитет» к коронавирусу. Проверять собираются по 70 тысяч человек еженедельно

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», - подчеркнул Собянин.

В Москве уже с 15 мая начнется массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу. Об этом 14 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее его заместитель Анастасия Ракова заявила ТАССу, что примерно 70 тысяч жителей Москвы уже получили приглашение на тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу.



«Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, которые позволят нам понимать, какое на сегодняшний день людей в городе переболело, какой сформирован "коллективный иммунитет" <...> Уже сегодня 70 тыс. москвичам направлены СМС-сообщения и e-mail-уведомления о том, что мы предлагаем им поучаствовать в таком эксперименте. Только эти жители Москвы, никакие другие, имеют право зайти на сайт и записаться по электронной очереди на сдачу соответствующей крови», - пояснила Ракова.



Сергей Собянин пояснял, что подобные приглашения будут получать по 70 тысяч москвичей еженедельно, забором анализов займутся 30 столичных поликлиник. Речь идет о тестах с использованием иммуноферментного анализа (ИФА), которые должны позволить выявить именно иммунитет к вирусу. Собянин подчеркнул, что ИФА-диагностика будет применяться в тех городских предприятиях и организациях, которые обязаны периодически проверять сотрудников на коронавирус: в частности, речь идет о медицинских учреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, правоохранительных органах.

