Петербуржцы попрощались со сказочным Бали. Вывозным рейсом домой вылетели почти 400 россиян
Из Денпасара 25 мая вылетел рейс «России» с 388 пассажирами на борту, которые долго ждали возможности вернуться домой.
Как уточняет Минтранс РФ, в Пулково самолёт должен приземлиться на следующий день, около половины седьмого утра. В Петербурге высадятся, по предварительным данным, 151 человек. Остальные 237 полетят до Шереметьево.
Рейс «России» 6296 Денпасар – Санкт-Петербург – Москва вылетел в 17:52 мск. 388 пассажиров. До Санкт-Петербурга летит 151 человек. До Шереметьево – 237. Расчетное время прибытия в Санкт-Петербург – 06:30 мск 26 мая— Минтранс России (@MintransRF) May 25, 2020
Посольство России в Индонезии на своей странице в Facebook даже поспешило сообщить, что очередной вывозной рейс уже состоялся.
Как сообщалось ранее, до конца мая в Петербург должны прибыть семь вывозных рейсов.