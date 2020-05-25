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25.05.2020 19:38
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Петербуржцы попрощались со сказочным Бали. Вывозным рейсом домой вылетели почти 400 россиян

Из Денпасара 25 мая вылетел рейс «России» с 388 пассажирами на борту, которые долго ждали возможности вернуться домой.

Как уточняет Минтранс РФ, в Пулково самолёт должен приземлиться на следующий день, около половины седьмого утра. В Петербурге высадятся, по предварительным данным, 151 человек. Остальные 237 полетят до Шереметьево.

Посольство России в Индонезии на своей странице в Facebook даже поспешило сообщить, что очередной вывозной рейс уже состоялся.

Как сообщалось ранее, до конца мая в Петербург должны прибыть семь вывозных рейсов.

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Комментарии (2)

Michael_5e4cd31840823
Фонтанка, хватит уже баянить)))
Alex000
Сказочно на бали.
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