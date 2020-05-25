Выходные обошлись без смертей на дорогах Петербурга и области. Но пешеходам доставалось не раз

За минувшие выходные и пятницу — с 22 по 24 мая — на территории Петербурга и Ленинградской области произошло 870 дорожных аварий. В них пострадали 52 человека — это примерно в полтора раза больше, чем неделей ранее. Но жертв, как и в минувшие выходные, удалось избежать.

Как сообщает 25 мая Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, в Петербурге за прошедшие трое суток зафиксировали 648 ДТП, в 23 из которых были пострадавшие. Травмы получили 28 человек, в том числе один ребенок.

За выходные в Петербурге произошло несколько серьезных аварий с мотоциклистами. В воскресенье, 24 мая, на Пискаревском проспекте автомобиль Ford сбил мотоцикл на светофоре. Байкера увезли в больницу. А в десятом часу вечера того же дня на проспекте Науки столкнулись Chevrolet Cruze и мотоцикл Honda. Мотоциклист и его пассажирка получили травмы. Момент столкновения запечатлела камера.

Еще чаще в серьезные ДТП попадали в выходные пешеходы. Утром 23 мая в Альпийском переулке водитель автомобиля Mazda сбил пешехода, врезался в дом и сбежал. Пострадавший мужчина рассказал, что наездом водитель ответил на замечание о парковке на газоне. Автомобилист же пришел в полицию сам, ночью. Двоих сбили на «зебре». Днем 23 мая на проспекте Культуры, у поста ДПС, водитель легкового автомобиля сбил перебегавшего дорогу по переходу мужчину. Около 15:45 того же дня похожий случай произошел в Пушкине. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный ОГИБДД, у дома 11/29 по Оранжерейной улице 21-летний юноша на Hyundai Solaris сбил переходившую дорогу по «зебре» 23-летнюю девушку. В результате пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как отмечают в группе, водитель (у которого, к слову, не было полиса ОСАГО) утверждал, что девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Однако запись с камеры наблюдения свидетельствует об обратном.

Помимо этого, в одиннадцатом часу вечера 24 мая на Северном проспекте столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Honda. В результате тяжелые травмы получил пассажир «Поло». Обоих водителей и пассажирку «Хонды» увезли с травмами средней тяжести.

В Ленобласти за 22–24 мая произошло 222 ДТП. Пострадавшие были в 17 случаях. Травмы получили 24 человека, среди которых семеро детей. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в 14:06 на 88-м километре внешнего кольца КАД во Всеволожском районе 41-летний водитель автомобиля Volvo столкнулся с тремя машинами: «Ладой» под управлением 33-летнего мужчины, Infiniti, за рулем которого была женщина 55 лет, и Opel под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП пострадали водитель «Лады» и 10-летняя пассажирка «Опеля». Они получили травмы средней тяжести. А вечером 24 мая, около 17:20, на 65-м километре автодороги «Петергоф — Кейкино» в Ломоносовском районе 45-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Golf выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.