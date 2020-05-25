Четверо в больнице после ДТП на Северном: по паре из двух машин

Крупное ДТП произошло в Выборгском районе Санкт-Петербурга минувшим вечером. Участники аварии – два автомобиля.

Как сообщает 25 мая отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне около 22:45 на Северном проспекте, 32, по предварительной информации, женщина 1987 года рождения на «Фольксвагене Поло» совершила столкновение с «Хондой» под управлением мужчины 1965 года рождения.

Из четверых пострадавших один был в тяжёлом состоянии – это мужчина 1984 года рождения, ехавший в «Поло» пассажиром. Женщина-водитель, а также водитель «Хонды» и его пассажирка 1961 года рождения были госпитализированы с повреждениями средней степени тяжести.